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母涉遺棄幼子屍體埋公墓 未尋獲遺體二審仍無罪

中央社／ 台北8日電

廖姓女子在未滿1歲幼子死亡後，將屍體埋在公墓附近，遭起訴遺棄屍體罪，一審獲判無罪。二審認為，全案僅廖女自白而無其他補強證據，至今未尋獲男嬰遺體，判決無罪。還可上訴。

判決指出，廖女於民國100年4月產下一子，由於生父不詳，因此獨自扶養；106年6月間，廖女幼子未依入學年齡向小學報到，校方多次聯繫，廖女父親認為外孫子安危有疑，向警方報案。

廖女到案否認遺棄屍體，並供稱兒子於100年下旬因病死亡，她用浴巾包裹兒子屍體，帶到台北市富德公墓附近，為讓兒子入土為安，用撿來的木棍挖洞埋屍；士林地檢署依遺棄屍體罪起訴廖女，並建請法院量處有期徒刑1年。

一審士林地方法院判決指出，檢警多次依廖女指認的埋屍地點進行挖掘，至今未尋獲男嬰遺體，檢方也未舉證廖女埋屍的積極證據，難以僅憑廖女自白就認定涉犯遺棄屍體罪，判決無罪。案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審合議庭認為，遺棄屍體罪以屍體存在為構成要件之一，雖然檢警對廖女的測謊結果認定廖女確實有埋屍公墓，但埋屍地點和行為已無法鑑定，也查無其他補強證據來佐證廖女自白，日前判決無罪。還可上訴。

棄屍 兒子

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