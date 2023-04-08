男子強暴同父異母未成年小妹 判刑3年6月

新北市24歲男子3年前趁父親及繼母外出工作，家中僅他與繼母所生妹妹在家，對未成年小妹性侵得逞，後因雙親發生家暴事件，社工介入調查，意外得知家內性侵之事，男子矢口否認性侵小妹，新北地院依成年人故意對少年犯強制性交罪，判刑3年6月，可上訴。

判決指出，新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心在2020年5月26日訪談已被安置，年僅15歲小女孩，欲了解前一天小女孩父親徒手毆打其母親頭部，小女孩見狀出面維護母視，也遭父親掌摑一事，沒想到，小女孩還向社工驚爆同年5月初，在家中遭到年長她6歲的哥哥性侵一事。

原來與小女孩為同父異母且現年24歲的男子，趁父親和繼母均外出工作之際，與妹妹二人獨自在家之際，將小妹拉進房間，強脫其衣褲性侵一次得逞，小女孩擔心被打，不敢聲張，但事後曾向網友對話時詳細述說此事，有匿名網友將對話紀錄截圖提供給新北市家暴防治中心。