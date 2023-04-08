返鄉投票就非幽靈人口？ 消防員遷戶籍挺親人遭判刑聲請釋憲

男子胡靈智2006年2月間將戶籍從台北縣（改制前）遷到花蓮縣卓溪鄉，並在同年6月的村里長選舉中支持有叔侄關係的候選人，被依刑法妨害投票正確罪判刑。胡認為相關法條違反人民選舉權、遷徙自由、居住自由，也違反比例或平等原則，聲請釋憲，憲法法庭11日將行言詞辯論。

刑法第146條第1項規定「以詐術或其他非法之方法，使投票發生不正確之結果或變造投票之結果者，……。」第2項規範「意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，……。」第3項則提到「前二項之未遂犯罰之。」

憲法法庭整理爭點，欲探討處罰是否涉及人民選舉權、遷徙自由、居住自由或其他憲法上權利，或違反比例原則、平等原則？

胡靈智主張選舉權是國民權利之一，如何行使應有一定自由，只要是公民就可在某一地區行使選舉權，現今交通便捷，限制行使公民權必須與「居住」的事實結合，沒有必要也緣木求魚。

「每次選舉都有大批返鄉投票人潮。」胡靈智質疑如果戶籍地必須是居住地，又何來返鄉投票人潮？若在戶籍地無居住事實就被刑法第146條認定妨害投票正確性，返鄉投票者不就人人有罪責？

胡也指出，每回選舉，候選人應政黨徵召而遷籍參選，落選後又遷走，為何被選舉人與選舉區無淵源、有投票之實就沒違法，憲法明定法律之前人人平等，難道法律只保護有勢有權的政黨？

法務部則表示，遷入戶籍但無繼續居住4個月事實，俗稱「選舉幽靈人口」，如果沒居住4個月的事實，而為投票而做形式戶籍登記，是以虛偽方式取得投票權，戕害民主選舉和公平性。法務部認為這和因就業、就學、服兵役未實際居住於戶籍地，或為子女學區、農保、都會區福利給付優渥、保席次等而沒實際居住戶籍地不同，因此立法者認為有特別處罰必要。

法務部也引用數據顯示，從1996年起歷年幽靈人口案，全部有罪判決定讞者共1688件，扣除總統、立委、縣市長選舉，則有1638件，可推論妨害選舉的態樣多集中在縣市議員、鄉鎮長、鄉民代表、村里長等小區域選舉。歷年查獲許多一人幫其他數人代為虛偽遷徙戶籍到同一戶籍取得投票權的案件，如果僅以行政罰或排除處罰，未來選舉亂象將更嚴重。

中央選舉委員會表示，為避免虛設戶籍取得投票權，導致所選出的公職人員無法實質代表該選舉區選民意志，因此要保護的法益是保障民主選舉程序與制度運作，法條合憲。