法院讓「科學證據」說話 新北市指電鍍業者汙染 兩度無罪

泓洸企業公司被控將電鍍產生的廢水排放至廠外，新北市府環保局指廢水含有害健康物質重金屬「氰化物」濃度為每公升7.65毫克，超過環保署公告的1毫克標準。新北地檢署偵結後將負責人李志傑依水汙染防治法起訴，一審認為其他公司採樣檢驗結果合標，環保局的檢驗不正確，判李無罪；台灣高等法院也認為檢方舉證不足，駁回上訴。

泓洸企業公司領有新北市環保局核發的水汙染防治許可證，但被控在2021年3月3日前將電鍍產生的廢水排至廠外地面水體，檢方認為李志傑涉犯事業排放於地面水體之廢水所含之有害健康物質超過管制標準罪，泓洸公司應依水汙染防制法規定科以罰金刑。

李否認違法，稱公司有完整的汙水處理設施，並以不同程度的頻率定期檢測放流水的水質，每年更投入遠高於水汙染防治措施計畫書中所設定的廢水處理成本，已盡注意義務，並非明知不合標準還排放。李與公司也表示，環保署及環保署環境檢驗所的回函，可證實如以「NIEA W441.51C」檢測方法，對大部分業者來說可能誤差值並不大，但因泓洸公司是電鍍業者，所排放的放流水含有硫氰酸鹽（SCN-），會因「NIEA W441.51C」檢測方法中利用波長254nm紫外線照射，將其分解為氰化物，而產生正偏差干擾，使氫化物濃度檢測呈現較高的數值。

李主張新北市環保局人員不當使用「NIEA W441.51C」檢測結果，若他因節省廢水處理成本，惡意將未處理的廢水逕行排放，難以想像僅有「氰化物」單一項目呈現超標狀態，而剔除其他有害物質。

新北地方法院發現，東典環安科技公司曾於2020年9月21日受託至泓洸公司採樣放流水，以「NIEA W441.51C」檢測，水中氰化物含量符合標準；後來東典公司再於2021年3月16日至泓洸採樣放流水，委託汎美檢驗科技公司以「NIEA W410.54A」檢測，水中氰化物含量也符合標準。榮工大發環保公司於2021年3月30日至泓洸採樣，水中氰化物含量也符合標準；榮工大發公司又在同年7月21日採樣，並請元智大學環科中心檢測實驗室以「NIEA W410.54A」檢驗，水中氰化物含量合標。新北地院判李無罪。

檢方上訴，聲稱委託採樣檢驗的公司都是民間機構，公信力待驗證，且新北市轄區內4百餘家電鍍廠以同一檢測方法，絕大多數都能通過檢測，請高院撤銷原判決。

高院認為泓洸公司使用的電鍍液含有「硫脲」成分，會使排放的廢水中含有硫氰酸鹽（SCN-），硫氰酸鹽雖非氰化物，但如使用「NIEA W441.51C」方法中利用波長254nm的紫外線照射，會將其分解為氰化物，而產生正偏差干擾，使檢測結果高於「NIEA W410.54A」，新北市環保局採集的廢水檢體是以「NIEA W441.51C」檢驗，不能排除「不含硫氰酸鹽」干擾，檢驗結果難認有效。