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嘉義民雄內褲大盜食髓知味 辯稱避邪一犯再犯
嘉義縣民雄鄉周姓男子涉嫌偷竊女性內衣褲成癖，至今已涉有數十次，被地方稱為內褲大盜，懲罰才執行完畢他又再涉嫌連犯2案，警方循線逮捕送辦，他辯稱拿女性內衣褲避邪；嘉義地院判周男犯竊盜罪各處7月、4月徒刑。
周男多次涉嫌偷竊女性內著衣物，被地方視為頭痛人物，即使判刑多次入監或易科罰金，沒多久又故態復萌，至今已有數十次竊取女性衣物紀錄，警方轄區一有婦女內衣褲失竊，十之八九與他有關，婦女人心惶惶，即使晾曬衣物移至屋內廊下，仍被他設法勾拉得逞，被地方稱為內褲大盜。
去年10月10日周男剛服易服勞役完畢，11月15日上午涉嫌持長竹竿勾取謝姓婦人晾曬在陽台藍色內衣、內褲，15分鐘後又看到賴姓婦人黑色內褲晾曬門前，他又順手拿走。2婦人發覺後報警，警方調閱監視器看到又是周男所為，並在他住處查扣內衣、內褲，帶回偵辦，檢方偵查起訴。
周男坦承不諱，辯稱因為經常夢見女子來騷擾，才會拿取內褲作為避邪使用。
法官審酌，被告正值壯年，多次竊盜案件中高達數十次竊盜內褲案件類型，仍不知悔改，再次恣意竊取被害人的內褲等財物，惡性難改，未賠償被害人，嚴重影響社會治安、居家安寧、被害人身心。考量犯案手段平和，遭竊物品價值不高，已發還被害人，犯後坦承犯行，態度尚可，患有情感思覺失調症，案發後接受犯罪防治系教授治療，並評估狀況已多有改善。判犯侵入住宅踰越門扇竊盜罪，累犯，處有期徒刑7月；又犯竊盜罪，累犯，處有期徒刑4月，得易科罰金。可上訴。
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