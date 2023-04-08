嘉義民雄內褲大盜食髓知味 辯稱避邪一犯再犯

嘉義縣民雄鄉周姓男子涉嫌偷竊女性內衣褲成癖，至今已涉有數十次，被地方稱為內褲大盜，懲罰才執行完畢他又再涉嫌連犯2案，警方循線逮捕送辦，他辯稱拿女性內衣褲避邪；嘉義地院判周男犯竊盜罪各處7月、4月徒刑。

周男多次涉嫌偷竊女性內著衣物，被地方視為頭痛人物，即使判刑多次入監或易科罰金，沒多久又故態復萌，至今已有數十次竊取女性衣物紀錄，警方轄區一有婦女內衣褲失竊，十之八九與他有關，婦女人心惶惶，即使晾曬衣物移至屋內廊下，仍被他設法勾拉得逞，被地方稱為內褲大盜。

去年10月10日周男剛服易服勞役完畢，11月15日上午涉嫌持長竹竿勾取謝姓婦人晾曬在陽台藍色內衣、內褲，15分鐘後又看到賴姓婦人黑色內褲晾曬門前，他又順手拿走。2婦人發覺後報警，警方調閱監視器看到又是周男所為，並在他住處查扣內衣、內褲，帶回偵辦，檢方偵查起訴。

周男坦承不諱，辯稱因為經常夢見女子來騷擾，才會拿取內褲作為避邪使用。