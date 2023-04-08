基隆街友酒後脫光追女「要抱抱」…女花容失色喊救命 警立逮收押

基隆陳姓街友5日酒後脫光衣褲，涉嫌追一名路過女子要抱抱，嚇得女子花容失色大喊救命。巡邏員警經過將他制伏。警方查出他多次酒後鬧事且無故隨機追女，檢方以有再犯之虞向法院聲請預防性羈押獲准。

基隆市警第四分局表示，中華路分駐所員警5日下午巡邏經過成功二路31號橋下時，聽到有女子的尖叫聲，赫然發現陳姓男子（33歲）沒有穿衣褲，狀似街友追著一名女子，立即下車將陳男制伏，帶回派出所偵訊。

警方調查，被害女子當時走路經過現場時，陳男無故追著她，企圖不軌，女子用雨傘阻擋仍沒有用。陳男供稱是常在橋下的街友，因為喝酒後要「找她聊天，抱一下」，還稱沒有惡意。

警方查出陳男經常喝酒，在橋下遊蕩，常一言不合四處和人打架鬧事，女子經過時看到都很害怕，避之唯恐不及。還有一名女子說，看到他很害怕，拿著酒瓶四處晃，警方6日將他依妨害風化罪嫌移送基隆地檢署偵辦，並以有再犯之虞向檢方聲請預防性羈押。檢方認為他居無定所，無故要向女子抱抱，讓人心生畏懼，向法院聲請預防性羈押，法官昨天裁定准予羈押。

光一路、31號橋下等處都常有街友聚集，不時喝酒，有警方已加強巡邏，預防脫軌、失序行為，造成民眾困擾，並通報社會協助處置。

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