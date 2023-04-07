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治不好了！9個月大女嬰遭凌虐腦損傷 犯人竟是生母

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣一名9個月大女嬰，前年9月身體癱軟送醫急救，原來是廖姓生母用手劇烈搖晃並毆打女嬰導致。示意圖／ingimage
南投縣一名9個月大女嬰，前年9月身體癱軟送醫急救，原來是廖姓生母用手劇烈搖晃並毆打女嬰導致。示意圖／ingimage

南投縣一名9個月大女嬰，前年9月身體癱軟送醫急救，醫師查出女嬰疑似出現受虐性腦傷症狀，南投地檢署接獲通報，查出廖姓生母用手劇烈搖晃並毆打女嬰，致女嬰急性硬腦膜下出血合廣泛性嚴重腦水腫，今天依凌虐妨害幼童身心健全或發育致重傷罪嫌，起訴女嬰生母。

檢警調查，前年9月9日女嬰呼吸急促、身體癱軟，送草屯佑民醫院、再轉送彰化基督教兒童醫院急診，醫師進行頭部電腦斷層檢查，發現女嬰呈現受虐性腦傷症狀，不僅雙側急性硬腦膜下出血，合併缺氧缺血性腦病變，導致廣泛性嚴重腦水腫、視網膜出血外、右腳股骨幹骺端角骨折及右脛骨骨折。

南投地檢署檢察長張云綺獲悉後，研判是虐嬰案，由檢察官蔡岱霖指揮中興警分局蒐證、履勘現場、調取女嬰病歷資料等，並函請彰化基督教兒童醫院提供專業意見，也透過婦幼保護聯繫平台通報南投縣政府，由南投縣政府對女嬰生母提出告訴。

廖女前年9月6日至9日間借住南投市林姓友人住處，竟因情緒不佳，多次劇烈搖晃並毆打廖姓女嬰右腳，直到9日晚間，廖女發現女兒喝奶時，呼吸急促、身體癱軟，才趕緊送醫。

女嬰經治療後，腦部仍呈現右腦萎縮並有腦室擴大情形，為不可逆損傷，左側偏癱永久後遺症，無完全治癒之可能，全案最近偵結，今天對廖女提起公訴。南投地檢署表示，為落實保護兒少，檢方持續結合警政、社政、醫療各網絡單位，擴大橫向連繫及分工，對受虐兒少及時救援，保護兒少健康成長。

南投 醫師

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