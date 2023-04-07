嘉市府前機要專員涉貪一審無罪二審改判7年半 市府：尊重司法

嘉義市政府前機要專員吳健榮，被控收受業者30萬元及價值20餘萬元咖啡豆、茶葉等，協助業者履約及請款時不受刁難，吳員否認犯行，嘉檢依貪汙治罪條例罪嫌起訴，去年地院判無罪，台南高分院近日審結，逆轉改判7年半徒刑，案件還可上訴。

吳健榮原為市府工務處技士，2018年退休再以機要職回聘任市府專員，2021年元月離職；一審認為，業者交付財物與吳員無對價關係，無法認定賄賂故意判無罪，嘉檢上訴，台南高分認為吳員與工務處承辦人有類似師徒指導關係，有影響力，改判7年半徒刑。

市府強調，廉能是基本原則，尊重司法判決，廉能是公務人員核心價值，吳員是否涉及不法，一審判罪，二審改判有罪，一、二審不同判決，尊重司法判決。

市府對個別人員言行引發廉能質疑深感遺憾，也引以為戒。但對所有秉持專業在崗位認真努力的同仁，市府定給予支持肯定，不容外界抹黑。市府採購案件依採購法辦理，每年辦採購法專業訓練，強化採購人員專業素養，讓採購作業更周延外，2021年成立「重大採購廉政平台」，由市長黃敏惠、廉政署署長鄭銘謙、檢察長及嘉市調查站主任共同簽署公約防弊。