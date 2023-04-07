影／接連死亡車禍 台東警台九線等路段強力查超速酒駕

清明連假期間，台東縣警察局關山分局轄內發生2起死亡交通事故，為防止事故再發生，關山分局即日起在台九線等多路段執行交通稽查，取締超速、闖紅燈、雙黃線超車及酒駕等等重大違規。

台東縣警局關山分局轄區，本月3日發生一起駕駛失控翻車死亡車禍，隔日台9線319公里崁頂路段，又發生一輛自小客車不明原因自撞路樹車禍，造成1死1傷，分局認為車禍主因是超速，近日在各重要路段，加強超速及酒駕取締。

關山分局長林志弘表示，本次除加強取締酒駕，交通組也針對易肇事路段、農路、叉路、十字路口，及紅黃閃燈路口等易發生交通事故路段(口)，規畫定點交通稽查勤務，落實「宣導、防制、取締」等勤務，期防制事故發生。

關山分局表示，各派出所也到轄區KTV、小吃部及快炒店等營業場所，張貼「酒後不開車、開車不喝酒」等警示標語，提醒民眾切勿酒駕，亦請店家落提醒客人，酒後請搭乘計程車或請代駕，避免事故發生。