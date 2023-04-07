快訊

普發6000元入帳…民眾刷存摺卻見60多萬消失 中華郵政回應了

周日好天氣！ 東北季風減弱 北台氣溫將明顯回升

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／接連死亡車禍 台東警台九線等路段強力查超速酒駕

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

清明連假期間，台東縣警察局關山分局轄內發生2起死亡交通事故，為防止事故再發生，關山分局即日起在台九線等多路段執行交通稽查，取締超速、闖紅燈、雙黃線超車及酒駕等等重大違規。

台東縣警局關山分局轄區，本月3日發生一起駕駛失控翻車死亡車禍，隔日台9線319公里崁頂路段，又發生一輛自小客車不明原因自撞路樹車禍，造成1死1傷，分局認為車禍主因是超速，近日在各重要路段，加強超速及酒駕取締。

關山分局長林志弘表示，本次除加強取締酒駕，交通組也針對易肇事路段、農路、叉路、十字路口，及紅黃閃燈路口等易發生交通事故路段(口)，規畫定點交通稽查勤務，落實「宣導、防制、取締」等勤務，期防制事故發生。

關山分局表示，各派出所也到轄區KTV、小吃部及快炒店等營業場所，張貼「酒後不開車、開車不喝酒」等警示標語，提醒民眾切勿酒駕，亦請店家落提醒客人，酒後請搭乘計程車或請代駕，避免事故發生。

另外也將檢視轄內道路交通工程、交通標誌、標線及號誌等設置情形，若發現瑕疵或漏設情形，將請工程人員立即改正、設置。

關山分局近日在多路段執行交通稽查，取締超速、闖紅燈、雙黃線超車及酒駕等等重大違規。記者卜敏正／翻攝
關山分局近日在多路段執行交通稽查，取締超速、闖紅燈、雙黃線超車及酒駕等等重大違規。記者卜敏正／翻攝
關山分局近日在多路段執行交通稽查，取締超速、闖紅燈、雙黃線超車及酒駕等等重大違規。記者卜敏正／翻攝
關山分局近日在多路段執行交通稽查，取締超速、闖紅燈、雙黃線超車及酒駕等等重大違規。記者卜敏正／翻攝
清明連假期間，台東縣警局關山分局轄內發生2起死亡交通事故。記者卜敏正／翻攝
清明連假期間，台東縣警局關山分局轄內發生2起死亡交通事故。記者卜敏正／翻攝
清明連假期間，台東縣警局關山分局轄內發生2起死亡交通事故。記者卜敏正／翻攝
清明連假期間，台東縣警局關山分局轄內發生2起死亡交通事故。記者卜敏正／翻攝
清明連假期間，台東縣警局關山分局轄內發生2起死亡交通事故。記者卜敏正／翻攝
清明連假期間，台東縣警局關山分局轄內發生2起死亡交通事故。記者卜敏正／翻攝
關山分局近日在多路段執行交通稽查，取締超速、闖紅燈、雙黃線超車及酒駕等等重大違規。記者卜敏正／翻攝
關山分局近日在多路段執行交通稽查，取締超速、闖紅燈、雙黃線超車及酒駕等等重大違規。記者卜敏正／翻攝

酒駕 車禍

延伸閱讀

愛河酒駕釀1死3傷 死者丈夫批「BMW男沒賠償真意」

影／台南派出所長攔檢酒駕車輛 遭拖行10多公尺受傷

不滿酒駕被抓…台南醉漢持雙菜刀闖派出所襲警 中6槍未死判7年

5度酒駕被逮懊悔無用 67歲男判入監錯過長女歸寧宴

相關新聞

高端疫苗審查委員劉滄梧涉洩密炒股 王必勝出聲了

高端疫苗前年遭質疑炒股，士林地檢署今偵結，衛福部食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧涉犯洩密罪、妻子施庭芳涉內線交易罪，依...

外界質疑政府帶頭炒股卻不犯法 高端內線交易案15人不起訴

高端內線交易案，引發社會關注，知情人士指出，政府扶植國產疫苗，及高端發布重訊，2股力量齊聚帶頭釋放利多，再加上媒體緊追報...

蘿莉塔辱女星「吃別人老公」挺孕肚喊冤 判有罪還要賠10萬

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言指藝人李沐晴「吃別人老公」被控加重誹謗罪，刑事判刑2月得易科罰金定讞；民事部分，李沐晴...

高端疫苗炒股案偵結 張其祿：似乎有「抓小放大」之嫌

高端疫苗涉嫌炒股、母公司基亞爆內線交易，士林地檢署今天偵結，食藥署疫苗審查會劉姓委員和其妻分別被檢方依洩密、內線交易罪起...

影／接連死亡車禍 台東警台九線等路段強力查超速酒駕

清明連假期間，台東縣警察局關山分局轄內發生2起死亡交通事故，為防止事故再發生，關山分局即日起在台九線等多路段執行交通稽查...

高端內線案疫苗委員遭訴 藍委：小蝦米背後有大鯨魚？

前年高端疫苗遭質疑炒股，其母公司基亞爆內線交易，檢調去年底搜索約談，今天士林地檢署偵結，認定僅有食藥署疫苗專家審查委員會...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦