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台南法拍會4月11日登場 現場還有奶酪、果醬及茶葉蛋
台南南區一食品公司因欠繳110-111年健保費及勞保費，而遭勞保局等強制執行，尚欠14萬多元，經向行政執行署台南分署反映，將於4月11日法拍會上現場設攤，販售手工果醬、奶酪、優格及水果茶等產品，扣除必要費用後，以部分銷售所得清償欠款。
台南分署表示，該公司販售商品有果醬、奶酪、優格及水果茶等，因受疫情影響，無力繳清欠費。顏姓負責人表示，由於近期疫情趨緩，生意慢慢回溫，屆時將在台南分署法拍會現場設攤，以優惠價格販售手工果茶、奶酪、優格及果醬等產品，早日清償欠款。
台南分署指出，除協助民眾盡速繳清欠款，回復正常生活，法拍會另有邀請義務人前來設攤販賣滷味、茶葉蛋及冷凍蝦。此外，展翼烘焙坊也前將來設攤販售由庇護天使們製作麵包和手工餅乾，邀請大家以實際行動化作每一份愛心，提供庇護天使們繼續工作的機會。
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