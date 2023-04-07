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蘿莉塔辱女星「吃別人老公」挺孕肚喊冤 判有罪還要賠10萬

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言指藝人李沐晴「吃別人老公」被控加重誹謗罪，刑事判刑2月得易科罰金定讞；民事部分，李沐晴要求蘿莉塔賠償200萬元，台北地方法院今判蘿莉塔應賠償10萬元，可上訴。

蘿莉塔見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」留言回復「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。

蘿莉塔先前挺孕肚出庭，認為刑事法官判決是錯誤的，她說自己無罪，且懷疑李沐晴提出醫療證據是假的，並指控李沐晴在說謊，起初強調自己藝人、公眾人物才求償200萬元賠償金，但開庭後又改口稱自己不是藝人，只是一般民眾，「她如果不是藝人，憑什麼求償200萬元賠償金？」

蘿莉塔指出，李沐晴的臉書對話紀錄中，曾回應男方「one rule for me。no girlfriend」，這不是一個正常有婚姻關係的人應該回的話，表示對李沐晴而言，只要沒有女友就可以和男方進行不軌關係，證明兩人有約砲、不軌。

李沐晴曾到法庭旁聽，庭後指出證據都提出了，剩下的就由蘿莉塔去想像，並認為蘿莉塔「妄想症很嚴重」，她希望法院還她清白，也希望讓大眾知道不要隨便講話汙辱別人。

蘿莉塔。聯合報系資料照
蘿莉塔。聯合報系資料照

婚姻 女生 女友

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