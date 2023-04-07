外界質疑政府帶頭炒股卻不犯法 高端內線交易案15人不起訴

高端疫苗。記者蘇健忠／攝影

高端內線交易案，引發社會關注，知情人士指出，政府扶植國產疫苗，及高端發布重訊，2股力量齊聚帶頭釋放利多，再加上媒體緊追報導，2021年2月至5月，高端股價一路狂飆數月，最大受益者就是增資認購持股者。士林地檢署偵辦後，基亞董事長特助胡淑惠、董事長妹婿黃子亮等非內部人，也不知重大利多消息，給予不起訴處分。並查出股票做手廖學邦涉嫌操縱股票，移轉管轄真中，全案依洩密罪起訴劉姓專家委員，內線交易起訴劉妻醫師施庭芳。

檢方不起訴書指出，2021年2月1日至當年5月17日，是高端股價漲幅最大期間，從110元一路飆漲至417元。外界也質疑股價一路狂飆原因就是政府帶同扶植。不起訴書指出，當年2月間，食藥署與疾管署開始和高端洽議新冠肺炎疫苗採購，請高端著手評估準備原物料、設計生產排程與雙方議約。

不起訴書指出，2021年2月3日重訊指出，媒體報導高端疫苗預計6月底完成緊急授權審查，一旦通過開始製造疫苗，預計第一批數量為100萬至200萬劑，2月8日媒體報導，陳時中稱「大量扶植本土新冠疫苗」，當年2月16日媒體報導高端、聯亞年中推新冠疫苗加入國際賽。

當年2月18日高端重訊公告，針對媒體報導政府將洽購高端、聯亞千萬劑疫苗「高端公司積極配合國家防疫政策及疫情指揮中心新冠肺炎疫苗採購規劃，目前執行二期臨床事件及疫苗生產」；2月21日媒體報導陳時中稱「拚疫苗自給自足」；3月3日重訊「有關報導高端疫苗有千萬劑以上配合，係媒體臆測，高端公司規劃產能可供應政府防疫需求無虞」。

3月22日媒體報導「陳時中盼總統帶頭打國產疫苗 府：正副總統願以實際行動支持」3月24日媒體報導「陳時中：月底與2國產疫苗廠簽約採購」3月29日「接種疲乏效應 國產疫苗有望打世界杯」3月31日媒體報導「二期試驗收案達標 高端疫苗拚7月開打」、4月5日媒體報導「近期將與高端聯亞生技簽約 年底前各交付500萬劑 7月開打」

高端公司在5月7日重訊公告，衛福部核准高端進行新冠疫苗高齡族群臨床試驗；5月12日重訊公告，5月11日起開始對參與一期臨床試驗的受試者追加施打第三劑疫苗。5月17日媒體報導「總統喊話背書 疫苗股衝上新天價」5月19日媒體報導「表態研發成功願率先施打！蕭英立體國產疫苗拚7月底前供應」5月30日重訊「高端與疾管署完成500萬劑疫苗採購」5月31日媒體報導「國產疫苗二期試驗未完成？實力質疑衛福部急簽約」「陳時中：國際大廠都未完成三期就獲授權」

士檢指出，高端股價漲幅最大期間，經櫃買中心查核2020年10月至2021年12月間，並未發現有證券交易法非法操縱股價行為。後續檢察官清查發現，股市作手廖學邦涉在6月15日交易1000多張高端股票，由於案發地位在台北松山區，已轉管轄制台北地檢署。另高端公司馬來西亞MGB備忘協議案件介紹人王信雄，涉內線交易移轉管轄北檢。

士檢偵辦內線交易不起訴名單中，最大受益者是誰？據悉，其中基亞公司董事長張世忠特助胡淑惠，在2013年高端公司未上市櫃員工認股，並和家族籌資共同認購股票，其胡姓父親因政府生技黃金十年政策買高端股票，胡家在2020年11月20日持股328679股，2021年5月11日買44仟股，5月17日高端公司股價收盤417元新高時出脫手中持股，賣掉366仟股，賺了1億多元。當天還有買22仟股，5月24日又買131仟股，但後續高端股價在5月30日後一路下滑，應虧損1千多萬。

胡供稱，當天股價跌至380元，加上市場傳言才想買回，但股價走勢不明朗「心態像要賭一把」如果事前知道消息，就換把先前賣掉的股票全數買回。檢方查出，胡淑惠其胡姓父親早以家族籌資共同認購股票，原本有買基亞公司股票但被套牢，2021年5月30分，胡傳訊息給父親，高端股價5月28日收盤價是389也可說相對高點，真希望您能賣您手上胡家人的高端股票，若不賣會跟基亞一樣變成「紙上富貴」。檢察官認為，胡在疫苗採購案公布前，一再希望賣掉家人共同持有的高端股票，能認定他們非內部人，也非事先知悉利多消息而買股票。

檢方也指出，基亞董事長張世宗的妹婿黃子亮，黃的胞弟、胞妹、及堂兄等黃氏家族4人，買賣股票時間飛在一路狂飆時期，黃子亮供稱「以我的財力，如果事前知道，一定會買幾千張，不會只買這麼一點點」黃子亮在2020年7月起至當年12月長期買賣高端股票，每次交易量從數十仟股至上百仟股，累計賣超2372仟股，一路出脫原始低價持有的高端股票，認定他事前真不知道利多消息。綜觀其他黃氏家族買賣股票時間，也認定非內線交易，獲不起訴處分。

全案胡家2人、黃家4人、替黃下單的劉姓員工；高端公司經理人黃男及其雷姓下單受任人；高端公司竹北廠廠管副理、吳姓父親；高端竹北廠品管莊姓副工程師，其母親吳女；基亞公司營運管理部江姓副理，食藥署遴聘專家委員劉滄梧等人15人獲不起訴處分。