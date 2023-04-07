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高端疫苗審查委員劉滄梧涉洩密炒股 王必勝出聲了

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

士林地檢署今偵結，衛福部食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧涉犯洩密罪、妻子施庭芳涉內線交易罪，依法起訴。聯合報系資料照
士林地檢署今偵結，衛福部食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧涉犯洩密罪、妻子施庭芳涉內線交易罪，依法起訴。聯合報系資料照

高端疫苗前年遭質疑炒股，士林地檢署今偵結，衛福部食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧涉犯洩密罪、妻子施庭芳涉內線交易罪，依法起訴。衛福部次長王必勝說，此案已進入司法程序，相信司法會秉公處理，該名委員已於幾個月前請辭，應該是此案件被媒體揭露時的那個時間點，就請辭所有衛福部相關委員會的工作，因此沒有後續解聘的問題。

王必勝說，食藥署業務繁多，有諮議或審議委員會，該名委員為高端疫苗審議委員會的委員，而相關會議都必須簽署保密及利益同意書，並於每次開會前都會選讀一遍，並提醒如有違反相關規定，須負起民事及刑事的相關責任。

檢方表示，2021年7月18日下午食藥署疫苗專家審查委員會建議，有條件通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用授權」，專家委員劉滄梧涉洩露重大消息給妻子施庭芳，隔天19日施庭芳在重大消息公開前，涉嫌分批買入高端公司股票20仟股，認定劉涉洩密罪，劉妻涉嫌內線交易罪，起訴2人。

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