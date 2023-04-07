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獵殺黑熊辯侵害部落…檢戳破謊言 獵殺地點距部落16公里
屏東縣檢警偵辦霧台母熊遭獵殺案，部落起初稱是因為黑熊入侵部落、咬死狗。屏東地檢署抽絲剝繭，從遭刪除手機照片中還原追查，發現四隻遭獵殺黑熊，距離村落路最遠16公里，客觀上根本不存在有入侵村落情況。
檢方今指出，霧台鄉大武部落顏姓獵人等一家三口與親友，在三年內獵殺4隻台灣黑熊，檢警今逐一說明獵殺的地點，並指出與村落仍有一段距離。
檢方指出，2020年1月25日，柯男獨自獵殺甲熊後，將甲熊放進駕駛吉普車，開回大武村，讓其他村民參觀。
2021年5月間，顏男等五人在霧台鄉來布安溪，射殺成年公的台灣黑熊，顏男等五人，將大隻雄性成年的台灣黑熊，運回顏男的民宿，並拍與黑熊拍照。
顏男等6人，2022年1月31日、2月1日，到霧台鄉布安溪兩天狩獵，狩獵成果獵殺2隻台灣長鬃山羊、五隻台灣水鹿，都是保育類動物。
顏男的兒子夥同其他兩人，2022年10月5下午，在隘寮北溪設置鋼鎖陷阱俗稱山豬掉，丙熊落入陷阱，三天之後回到現場將丙熊射殺。
顏男2022年，12月7日，在霧台鄉水源地，持獵槍射殺台灣野山羊；顏男的兩個兒子去年12月8日，各持一把土製獵槍，到霧台鄉水源地射殺丁熊，再放到機車上，拍成影片在網路散布。
檢方指出，甲乙丙丁熊遭獵殺的地點，距離大武村落路程各約16、16、4.2與0.4公里，客觀上不存黑熊入侵村落而遭射殺情況。
檢方指出，釋字803號解釋明白揭示保育類野生動物除非有族群量逾越環境容選立的特殊例外，否則禁止獵殺。台灣黑熊是瀕臨絕種的保育類野生動物，且已廣泛成為台灣代表意象，為國人所熱愛，依其現況自屬絕對禁止獵殺之保育類動物，又本案被告等人所為狩獵行為，亦從未經主管機關許可，獵殺台灣黑熊，自屬違法，並無疑義。
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