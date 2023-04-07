獵殺黑熊辯侵害部落…檢戳破謊言 獵殺地點距部落16公里

遭獵殺的丁熊，是全案僅存的台灣黑熊。圖／檢方提供

屏東縣檢警偵辦霧台母熊遭獵殺案，部落起初稱是因為黑熊入侵部落、咬死狗。屏東地檢署抽絲剝繭，從遭刪除手機照片中還原追查，發現四隻遭獵殺黑熊，距離村落路最遠16公里，客觀上根本不存在有入侵村落情況。

檢方今指出，霧台鄉大武部落顏姓獵人等一家三口與親友，在三年內獵殺4隻台灣黑熊，檢警今逐一說明獵殺的地點，並指出與村落仍有一段距離。

檢方指出，2020年1月25日，柯男獨自獵殺甲熊後，將甲熊放進駕駛吉普車，開回大武村，讓其他村民參觀。

2021年5月間，顏男等五人在霧台鄉來布安溪，射殺成年公的台灣黑熊，顏男等五人，將大隻雄性成年的台灣黑熊，運回顏男的民宿，並拍與黑熊拍照。

顏男等6人，2022年1月31日、2月1日，到霧台鄉布安溪兩天狩獵，狩獵成果獵殺2隻台灣長鬃山羊、五隻台灣水鹿，都是保育類動物。

顏男的兒子夥同其他兩人，2022年10月5下午，在隘寮北溪設置鋼鎖陷阱俗稱山豬掉，丙熊落入陷阱，三天之後回到現場將丙熊射殺。

顏男2022年，12月7日，在霧台鄉水源地，持獵槍射殺台灣野山羊；顏男的兩個兒子去年12月8日，各持一把土製獵槍，到霧台鄉水源地射殺丁熊，再放到機車上，拍成影片在網路散布。

檢方指出，甲乙丙丁熊遭獵殺的地點，距離大武村落路程各約16、16、4.2與0.4公里，客觀上不存黑熊入侵村落而遭射殺情況。