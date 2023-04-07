買通台電稽查員竊電挖礦被判刑 男子因經營網咖再起訴

台電桃園營運處前稽查員呂秉豐與挖礦業者楊孟偉勾結，以每月11萬元代價包庇楊不被台電查到竊電，可犯行終究曝光，刑事被法院依背信、洩密和偽造文書等罪分判拘役30日至1年2月不等刑期，均緩刑3年，而楊也因竊電被判1年徒刑；不過，桃園地檢署查出楊男竊電不僅用於挖礦，還經營網咖和抓娃娃機店，今天再依竊盜、洩密等罪嫌分別起訴楊、呂2人。

據悉，楊姓男子將挖掘虛擬貨幣的礦場設在桃園市中壢、平鎮等地，並以網咖、抓娃娃機店做掩護，共19處。他為了節省開支，以俗稱「拉活線」的手法繞過台電電表，從輸送電力幹線竊電，而且為了不被台電查緝，還特別設置開關斷電，甚至可電腦連線，遠端遙控切換運作。另外，他還以每間店每月5千元代價，買通呂男通風報信。

事件曝光後，楊、呂2人因礦場竊電和背信等行為被新北地院判刑，民事部分也被判賠台電517萬元；然而，法院發現楊男竊電不僅用於礦場，也用於經營抓網咖和抓娃娃機店，但此部分未被起訴，後經新北地檢署簽分、高檢署轉發，才由桃園地檢署接手偵辦。