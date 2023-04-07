不滿大林蒲遷村7旬翁 罵陳其邁「貪二代」判決結果出爐

高雄70歲蔡姓老翁為「大林蒲沿海六里遷村自救會」成員，因拆遷爭議，去年在九合一大選前，怒在自救會群組發文指，高雄市長陳其邁是「貪二代」；當陳爭取連任，得知此事後，委請他人報警並提告。蔡翁一度否認犯行，遭起訴後才知事態嚴重，改口認罪，還發文道歉，高雄地方法院審理後，判蔡緩刑2年。

起訴書指，蔡翁因受拆遷影響，一氣之下在去年7月21日用手機到227名成員的自救會群組貼文指，「可見貪二代是故意黑色幹到底，不怕高雄百姓死活啦」，還貼文控，「他不是勾結廠商要貪大林蒲5千億嗎？他選了兩次市長，預先向各廠商拿了超過2千億選舉費」等內容。

事後陳其邁得知此事，委由請市府人員向高雄市刑大報案；警循線找到蔡翁，警詢、偵訊時，蔡一度否認犯行，還說部分內容是聽自救會長說的。但自救會長證述，卻打臉蔡翁，還說蔡未求證，是他記錯了。

因蔡翁涉及公職人員選舉罷免法第104條之意圖使候選人不當選而以文字散布謠言罪，但當時陳其邁還沒登記參選，因此，檢方以因妨害名譽起訴。