不滿大林蒲遷村7旬翁 罵陳其邁「貪二代」判決結果出爐
高雄70歲蔡姓老翁為「大林蒲沿海六里遷村自救會」成員，因拆遷爭議，去年在九合一大選前，怒在自救會群組發文指，高雄市長陳其邁是「貪二代」；當陳爭取連任，得知此事後，委請他人報警並提告。蔡翁一度否認犯行，遭起訴後才知事態嚴重，改口認罪，還發文道歉，高雄地方法院審理後，判蔡緩刑2年。
起訴書指，蔡翁因受拆遷影響，一氣之下在去年7月21日用手機到227名成員的自救會群組貼文指，「可見貪二代是故意黑色幹到底，不怕高雄百姓死活啦」，還貼文控，「他不是勾結廠商要貪大林蒲5千億嗎？他選了兩次市長，預先向各廠商拿了超過2千億選舉費」等內容。
事後陳其邁得知此事，委由請市府人員向高雄市刑大報案；警循線找到蔡翁，警詢、偵訊時，蔡一度否認犯行，還說部分內容是聽自救會長說的。但自救會長證述，卻打臉蔡翁，還說蔡未求證，是他記錯了。
因蔡翁涉及公職人員選舉罷免法第104條之意圖使候選人不當選而以文字散布謠言罪，但當時陳其邁還沒登記參選，因此，檢方以因妨害名譽起訴。
審理期間，蔡翁改口坦承犯行，事後還在群組內公開發文道歉；法官考量，蔡無前科，犯後有悔意，態度尚可，加上無前科紀錄，法院審理後，將他依犯散布文字誹謗罪，處拘役20天，得易科罰金，緩刑兩年，緩刑期間付保護管束，判決確定後，8個月內向公庫支付1萬元，應受2場法治教育。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言