高端疫苗審查委員洩密 食藥署長：劉參與過非常多會議

高端疫苗前年遭質疑炒股，士林地檢署今偵結，國家衛生研究院癌症研究所代理所長、食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧涉犯洩密罪、妻子施庭芳涉內線交易罪，依法起訴。食藥署署長吳秀梅今表示，交給司法調查。她說，劉滄梧參與過非常多審查會議，開會前也有請專家簽保密協議，剩下就交給調查。

疫情走向尾聲，高端疫苗的爭議仍未歇。食藥署2021年7月18日邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學、公衛、法律及醫學倫理專家召開會議，討論高端公司的新冠肺炎疫苗專案製造申請案，並在7月19日公布核准高端疫苗專案製造。

當時與會專家總計有21人出席，主席不參與投票，18人同意，最後3人通過，15人有條件通過，1人補件再議，1人不同意。中研院院士陳培哲稱，他就是那位投下不同意票的人選。