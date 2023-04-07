台大醫師買高端股票賺15萬被起訴 買股前先問命理師

士林地檢署偵辦高端內線交易案，起訴食藥署疫苗專家審查委員劉滄梧以及他在台大醫院影像醫學部擔任主任的妻子施庭芳，檢方調查時，施女說當天聽到丈夫提到高端疫苗通過專家會議，想說應該是好消息，就進場買，還先就買股價錢請教命理老師得到認可才進場。

根據檢方的調查結果，施庭芳在疫苗專家審查委員會議通過給高端緊急使用授權、但指揮中心尚未公布前，就花520萬下單買入20張高端公司股票，後來幾天分批賣出，共獲利15萬餘元。

施庭芳在接受調查時表示，110年7月18日開會當天，原不知道先生去開專家會議，因當天是周日開會較不尋常，晚上吃飯時問丈夫怎麼回事，他說高端公司的疫苗通過專家會議。

當時她想說既然通過，應該是好消息，就進場買，沒有跟先生討論，只有請教一個命理老師這個價格可不可以買，之後就進場買了。

檢方因未查獲劉滄梧跟太太討論買股內容，審酌2人均為醫師， 且為配偶關係，值此疫情嚴峻時刻，夫妻間對話談及上開審查結果，雖然不當，惟難以認定悖於常情，因此未認定劉涉嫌內線交易。