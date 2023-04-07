屏東霧台大武部落3年獵4隻台灣黑熊 檢警破案關鍵在這裡

屏東縣霧台鄉大武部落顏姓父子等3人與大武村民共9人，3年內獵殺4隻台灣黑熊，檢警去年12月在顏家冰箱查獲黑熊屍體，過沒多久網路瘋傳載黑熊三貼影片，檢警察覺案情不單純，共發動9次搜索，並從查扣手機中還原遭刪除的照片，發現另外三隻熊照片，檢警抽絲剝繭，根據照片還原現場、分析鑑定比對，破獲這起黑熊遭連續集體獵殺案。

檢警查獲遭獵殺的四隻黑熊以甲乙丙丁描述。屏東地檢署今舉行記者會，主任檢察官張鈞翔說，嚴肅又不捨心情主持，去年12月8日接獲線報後，承辦檢察官周甫學指揮偵辦，歷時4個月追查。

承辦檢察官周甫學說，遭到獵殺黑熊共四隻甲乙丙丁，檢警去年12月8日在顏父家中冰箱查獲黑熊（丁熊）、水鹿等，當時顏父坦承都是他所獵殺，當時20萬元交保，未料交保隔天，檢方接獲大武部落在黑熊三貼影片，接續網路瘋傳，警覺「案情不單純」，發動第二波搜索。

檢警針對影片現場還原，找出涉案5人其中顏父的兩名兒子，並釐清行經路線，此時案情有了翻轉，顏父收押後，深知事跡敗露，主動坦承，他未殺丁熊，是要掩護兒子犯行，兒子也在律師陪同下遞狀坦承殺害黑熊。

檢警在第二波搜索時查扣手機，發現手機內容被刪除，經警方將被刪除資料還原後，發現兩組重要照片，就是遭獵殺的黑熊乙、黑熊丙，檢警擔心被告會說兩組照片跟丁是相同，為此將照片送屏科大鑑定，根據三隻黑熊體型、性器官，毛髮，胸前Ｖ等特徵，乙、丙跟丁，並非同一隻。

周甫學說，乙、丙熊都已從世界上消失，專案團隊回到現場模擬，比對照片場景，找出犯罪事實，並在丙熊被射殺的樹上，發現刮擦痕跡。

檢警第三波搜索，在乙、丙熊的案發現查扣相關證物，根據照片發現一輛卡車，因丙熊腹部中彈、流血，因在車上採到血跡反應，確認是載運黑熊車輛。這波搜索行動，再度從顏姓兄弟的手機中發現被刪除的甲熊照片。

為了逐一確認每隻熊遭獵殺的位置，檢警押解被告返回現場模擬，每次來回都要8小時，比照重大刑案辦理。