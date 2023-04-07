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公開高端案偵查過程 士檢：無刻意延宕偵辦進度

中央社／ 台北7日電

士林地檢署今天表示，經檢察官研析9份交易分析報告、清查22個特定交易時段，並公開高端疫苗內線交易案的偵查過程與高端股價7大利多訊息，並無外界指稱刻意延宕偵辦進度。

士檢指出，檢察官於110年6月4日分案，指揮台北市調處與櫃買中心合作，去年1月、2月、6月及11月，多次經由專案小組會議分析卷證資料，先後於去年12月29日、今年2月16日執行搜索，並無外界指稱刻意延宕偵辦進度。

士檢表示，櫃買中心前後提供共9份高端公司交易分析報告，報告製作時間自民國109年10月至111年12月，查核自109年2月17日至111年12月5日的22個特定交易區間，全面清查高端公司、基亞公司、丘以思公司、疾管署、食藥署、疫情指揮中心及其三等親的金流，並調閱查核時段中的百大交易人資料。

士檢表示，除了食藥署疫苗審查委員會專家委員劉滄悟、劉妻施庭芳、高端總經理陳燦堅的扶輪社好友王信雄、股市作手廖學邦等涉犯洩密、內線交易、操縱股價罪外，並未發現有他人涉及不法。

士檢指出，經分析高端公司發布的7大利多重訊，分別為109年2月17日的美國國衛院新冠肺炎疫苗合作案、109年10月13日的疾管署補助計畫案、109年10月30日的越南國衛院合作協議備忘錄案、109年11月25日的馬來西亞MGB合作協議備忘錄案、109年12月31日的馬來西亞MGB終止合作案、110年5月30日的疾管署疫苗採購案、110年7月19日的高端疫苗取得台灣EUA案。

高端股價漲幅最大期間是在110年2月1日至5月17日，因疾管署規劃將向高端採購500萬劑疫苗等相關媒體利多訊息，當時高端股價從2月1日新台幣110元收盤價，到5月17日創下417元歷史新高。被外界認為有人為炒股情事。

另一方面，第2次的高端股價波動期間為110年5月30日至7月19日，因高端公司於5月30日發布重訊表示與疾管署簽訂500萬劑疫苗採購合約訊息，之後高端股價連跌6根跌停板在207元，即宣布停止交易準備公布解盲結果。6月10日高端公布解盲結果良好，之後開盤再拉漲停，直到7月18日高端經審查通過EUA，隔天疾管署公布消息後，收盤價回漲到255元。

士檢表示，高端股價經櫃買中心查核後，並未發現有非法操縱股價行為，經檢察官再次清查後，認為廖學邦於110年6月15日涉嫌操縱股價，並移轉台北地檢署偵辦。

高端疫苗 檢察官 食藥署 內線交易

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