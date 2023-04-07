打賭喝完整桶啤酒現賺1萬 傳播妹遭迷昏醒來驚見床單上有血跡

簡姓男子前年在KTV飲酒狂歡時，先在一桶啤酒中摻入FM2，再以1萬元作為報酬要求一名傳播妹全數喝完，待女昏迷後帶至旅館性侵得逞，台北地方法院依以藥劑強制性交罪判簡9年徒刑，並應賠償傳播妹80萬元，可上訴。

簡2021年3月23日凌晨2時許，和友人在KTV飲酒唱歌，並聯繫傳播小姐到現場助興，他趁女方上廁所時，先將啤酒倒入裝有冰塊的塑膠飲料壺中，再摻入FM2，之後向傳播妹表示，若喝完整桶啤酒就可以獲得1萬元報酬。

簡見傳播妹應允喝完啤酒，給付1萬元現金後，邀對方一起去吃牛肉麵，一行人走到KTV門口，傳播妹因藥效發作癱軟倒地失去意識，被簡和友人攙扶上計程車載至旅館，簡進入房間後，以房間太小為藉口，付費要求友人另外訂一間房休息，等朋友離開後，他性侵傳播妹得逞。

傳播妹同日下午4時許清醒，因對於從KTV離開後的事情印象模糊，加上發現床單上有血跡，察覺有異而報警處理，警方調閱KTV監視錄影畫面，比對客戶資料後，循線查獲簡。

簡坦承有和傳播妹發生性行為，但否認犯行，供稱兩人都喝醉了，到旅館時是女方先擁抱、親吻他，他認為是性暗示，才與傳播妹發生性關係。