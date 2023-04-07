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食藥署審查委員涉高端股價內線交易 衛福部回應了
高端疫苗前年遭質疑炒股，士林地檢署今偵結，衛福部食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧涉犯洩密罪、妻子施庭芳涉內線交易罪，依法起訴。檢方表示，2021年7月18日下午，食藥署疫苗專家審查委員會建議有條件通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用授權」，專家委員劉滄梧涉洩露重大消息給妻子施庭芳，隔天19日施庭芳在重大消息公開前，涉嫌分批買入高端公司股票20仟股，認定劉涉洩密罪，劉妻涉嫌內線交易罪，起訴2人。
衛福部長薛瑞元表示，檢調偵辦過程中，衛福部極力配合，將視檢調後續偵辦情形，「該罰就罰」，而相關審查委員於審查前都有簽署保密協定，往後該名委員也不會續聘。
薛瑞元說，往後在審查委員簽署保密協定前會再三提醒不應洩密，但有時很難規範，因在審查前『沒有「密」可洩』，必須是審查後得知相關訊息，再告知他人才有洩密問題，委員事後的行為難以追蹤，但會多加提醒。
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