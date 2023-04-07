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愛河酒駕釀1死3傷 死者丈夫批「BMW男沒賠償真意」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄男黃子洋前年底酒駕肇禍釀1死3傷，刑事一審遭判7年10月徒刑，二審改判9年10月，民事部分判賠3549萬。原先黃男提出售價值1800多萬元透天厝當和解條件，未料卻釀出租金債權爭議；今開第三人異議之訴準備程序庭，受害的林姓男子痛批，黃男玩弄兩面手法換得輕判，卻又不斷推託，缺乏賠償意願。

前年12月26日晚間7時許，黃子洋酒駕從鹽埕區五福四路開車上路，過五福橋左轉河東路，經民生路口時闖紅燈，在國民街口撞上被害人一家4口，范女遭撞飛送醫不治，死者丈夫林姓男子、2名女兒受重傷。

當時黃男酒測值達1.24毫克，達爛醉程度，推估時速逾80公里，檢方依不確定故意殺人罪起訴，求處重刑一審被依酒駕致死判刑7年10月，高雄高分院審理後，改判9年10月。

審理期間，黃子洋提出以小港區一幢價值1800多萬元透天厝當和解條件，該棟透天因對外出租，林男反被租客、黃子洋母親分別提租金債權爭議、第三人異議之訴等民事訴訟，案件仍在審理。

今開第三人異議之訴準備程序庭，林男出庭受訪時說，黃男不斷操作兩面手法，一審靠假和解輕判，且遲遲不拿房子所有權狀證明，且早在事前就知道相關資料已遺失，正常補發程序只需1 個月時間，卻到一審第三次開庭才拿出證明。

談及此事，林男痛批，黃男二審也是同樣手法，卻又遲遲不肯拿出真意賠償，更盼司法還他公道。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄男黃子洋前年底酒駕肇禍釀1死3傷，今開第三人異議之訴準備程序庭受害的林姓男子出庭（坐輪椅者）。本報資料照
高雄男黃子洋前年底酒駕肇禍釀1死3傷，今開第三人異議之訴準備程序庭受害的林姓男子出庭（坐輪椅者）。本報資料照

透天厝 酒駕

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