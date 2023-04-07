肉搜刑事局婚外情形象大使 男子張冠李戴挨告誹謗無罪

曾任刑事局形象大使的陳姓女警官3年前遭爆婚外情，引發PTT論壇鄉民熱議，真實身分令眾人好奇。桃園一名鄭姓男子上網肉搜找到一名台北市警局陳姓女警官，並將資訊PO在留言板上，未料張冠李戴弄錯人，因此挨告誹謗；桃園地院認為，鄭男行為客觀上確實會貶損北市女警聲譽，但他主觀上無誹謗犯意，最後宣判無罪。

判決指出，PTT論壇有一篇標題為「警花淪小三！網襪性感照勾人夫 偷吃完誇」文章，內容是討論曾任刑事局形象大使的陳姓女警官婚外情，不少網友好奇真實身分，鄭男遂於2021年12月29日貼上台北市警局陳姓女警官月曆照片的連結網址，事後雖為避免誤會刪除，但還是挨告加重誹謗罪。

審理時，陳男承認張貼北市女警月曆照片連結，但堅辭否認加重誹謗罪嫌，辯稱自己根據新聞敘述用5種關鍵字搜尋都找到北市女警資料，所以就將連結網址貼到留言板，後來有人跟他說可能貼錯照片，有馬上請人刪除網址，並向被誤會的女警道歉。他強調自己是因為當時客觀條件產生誤認，並非以毀損他人為目的，也沒有誹謗女警的主觀犯意。