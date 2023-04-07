快訊

曾被88槍案嫌犯「紅龜」剁斷雙掌！台南狠角色「囝仔昌」駕BMW自撞身亡

不只靜宜女生！教部公布大學生遭詐騙出國： 4人協尋中、其中1人為港生

為何3月交易慘？房仲：買方出了讓賣方覺得受辱的價格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

肉搜刑事局婚外情形象大使 男子張冠李戴挨告誹謗無罪

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

曾任刑事局形象大使的陳姓女警官3年前遭爆婚外情，引發PTT論壇鄉民熱議，真實身分令眾人好奇。桃園一名鄭姓男子上網肉搜找到一名台北市警局陳姓女警官，並將資訊PO在留言板上，未料張冠李戴弄錯人，因此挨告誹謗；桃園地院認為，鄭男行為客觀上確實會貶損北市女警聲譽，但他主觀上無誹謗犯意，最後宣判無罪。

判決指出，PTT論壇有一篇標題為「警花淪小三！網襪性感照勾人夫 偷吃完誇」文章，內容是討論曾任刑事局形象大使的陳姓女警官婚外情，不少網友好奇真實身分，鄭男遂於2021年12月29日貼上台北市警局陳姓女警官月曆照片的連結網址，事後雖為避免誤會刪除，但還是挨告加重誹謗罪。

審理時，陳男承認張貼北市女警月曆照片連結，但堅辭否認加重誹謗罪嫌，辯稱自己根據新聞敘述用5種關鍵字搜尋都找到北市女警資料，所以就將連結網址貼到留言板，後來有人跟他說可能貼錯照片，有馬上請人刪除網址，並向被誤會的女警道歉。他強調自己是因為當時客觀條件產生誤認，並非以毀損他人為目的，也沒有誹謗女警的主觀犯意。

法院調查，鄭男的留言內容客觀上確實會貶損北市女警的社會評價，但他在此事之前並不認識該名女警，素無恩怨，發現經他人提醒弄錯人後，也在1小時內請求文章管理者幫忙刪除留言，足認是張連結前疏於查明。鄭男雖有嚴重查證疏懈情形，但主觀上難認他有故意誹謗犯意，因此諭知無罪。

曾任刑事局形象大使的陳姓女警官3年前遭爆婚外情，引發PTT論壇鄉民熱議，桃園一名鄭姓男子上網肉搜真實身分，結果因為弄錯對象挨告。示意圖／Ingimage
曾任刑事局形象大使的陳姓女警官3年前遭爆婚外情，引發PTT論壇鄉民熱議，桃園一名鄭姓男子上網肉搜真實身分，結果因為弄錯對象挨告。示意圖／Ingimage

婚外情

延伸閱讀

認錯人…同行酒客互相起口角 桃園女警一馬當先大喊制止

澳洲官員擬告OpenAI誹謗

她搭公車不想下車竟是這原因 女警這樣說逗樂女童

全台最正女警地圖曝光！釣出本尊現身 萬名網友朝聖：好想被逮捕

相關新聞

高端案士檢偵結起訴2人 總座好友、當沖大戶移轉北檢接手辦

士林地檢署今天偵結高端炒股、內線交易案，起訴衛福部食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧、施庭芳夫婦，士檢另將涉嫌內線交...

愛河酒駕釀1死3傷 死者丈夫批「BMW男沒賠償真意」

高雄男黃子洋前年底酒駕肇禍釀1死3傷，刑事一審遭判7年10月徒刑，二審改判9年10月，民事部分判賠3549萬。原先黃男提...

官司終於落幕！苗栗縣長鍾東錦告國民黨想拿回黨籍 最終結果出爐

苗栗縣長鍾東錦因九合一選舉時不顧國民黨中央提名謝福弘參選，逕行以無黨籍登記參選縣長，被國民黨開除黨籍，6年內不得請求恢復...

台版柬埔寨案遭棄屍案 檢方起訴斥泯滅人性首度「求處死刑」

台中新社第七公墓去年底驚傳遭棄屍，檢警追查發現又是起「台版柬埔寨案」，柯姓男子等16人為首的詐團吸收人頭帳戶，林姓被害人反抗慘遭活活打死，檢方統計該團詐得8400萬元、至少15人受害，檢方今天依殺人等罪嫌起訴，痛斥其泯滅人性，本件移審列台中第5件國民法官案，這也是首件對被告求處死刑的國民法官案。

打賭喝完整桶啤酒現賺1萬 傳播妹遭迷昏醒來驚見床單上有血跡

簡姓男子前年在KTV飲酒狂歡時，先在一桶啤酒中摻入FM2，再以1萬元作為報酬要求一名傳播妹全數喝完，待女昏迷後帶至旅館性...

食藥署審查委員涉高端股價內線交易 衛福部回應了

高端疫苗前年遭質疑炒股，士林地檢署今偵結，衛福部食藥署疫苗專家審查委員會委員劉滄梧涉犯洩密罪、妻子施庭芳涉內線交易罪，依...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦