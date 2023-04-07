聽新聞
test
0:00 / 0:00
肉搜刑事局婚外情形象大使 男子張冠李戴挨告誹謗無罪
曾任刑事局形象大使的陳姓女警官3年前遭爆婚外情，引發PTT論壇鄉民熱議，真實身分令眾人好奇。桃園一名鄭姓男子上網肉搜找到一名台北市警局陳姓女警官，並將資訊PO在留言板上，未料張冠李戴弄錯人，因此挨告誹謗；桃園地院認為，鄭男行為客觀上確實會貶損北市女警聲譽，但他主觀上無誹謗犯意，最後宣判無罪。
判決指出，PTT論壇有一篇標題為「警花淪小三！網襪性感照勾人夫 偷吃完誇」文章，內容是討論曾任刑事局形象大使的陳姓女警官婚外情，不少網友好奇真實身分，鄭男遂於2021年12月29日貼上台北市警局陳姓女警官月曆照片的連結網址，事後雖為避免誤會刪除，但還是挨告加重誹謗罪。
審理時，陳男承認張貼北市女警月曆照片連結，但堅辭否認加重誹謗罪嫌，辯稱自己根據新聞敘述用5種關鍵字搜尋都找到北市女警資料，所以就將連結網址貼到留言板，後來有人跟他說可能貼錯照片，有馬上請人刪除網址，並向被誤會的女警道歉。他強調自己是因為當時客觀條件產生誤認，並非以毀損他人為目的，也沒有誹謗女警的主觀犯意。
法院調查，鄭男的留言內容客觀上確實會貶損北市女警的社會評價，但他在此事之前並不認識該名女警，素無恩怨，發現經他人提醒弄錯人後，也在1小時內請求文章管理者幫忙刪除留言，足認是張連結前疏於查明。鄭男雖有嚴重查證疏懈情形，但主觀上難認他有故意誹謗犯意，因此諭知無罪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言