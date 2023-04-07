官司終於落幕！苗栗縣長鍾東錦告國民黨想拿回黨籍 最終結果出爐

苗栗縣長鍾東錦因九合一選舉時不顧國民黨中央提名謝福弘參選，逕行以無黨籍登記參選縣長，被國民黨開除黨籍，6年內不得請求恢復黨籍，他不服提確認黨籍存在訴訟，法院原定4月6日宣判，但鍾東錦撤回告訴，且經國民黨同意，台北地方法院不宣判，案件落幕。

鍾東錦原先是國民黨員，而國民黨決定大選徵召謝福弘參選苗栗縣長，而鍾東錦去年9月2日也登記參選縣長；國民黨苗栗縣黨部認為鍾東錦違反黨紀，建議黨中央撤銷黨籍，經考紀會決議開除鍾東錦黨籍，中常會也無異議通過。

鍾東錦認為國民黨內有黨員選舉辦法，國民黨應依黨員及民意調查提名候選人，卻捨此不做，反而由寡頭決定，違反政黨法、政黨政治民主原則，認為國民黨開除他的黨籍不合法。

首次開庭時，法官建議鍾東錦循黨內申訴管道救濟，第二次庭末法官諭知言詞辯論終結，鍾東錦委任律師急忙請求將案件移付調解，但法官認為調解只是「拖時間」，但會定較長的宣判期日，讓鍾東錦和國民黨之間可以有充分時間私下調解，或循黨內任訴管道處理。