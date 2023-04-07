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影／差一條街就到家 高雄男騎機車逆向遇警直接進警局
卓姓男子凌晨騎機車行經高雄博愛一路，因逆向騎上人行道，被巡邏警網攔查，警方見他臉色潮紅，卓坦承喝酒，卻辯稱機車用「牽」的，警方告知親眼目睹他逆向，卓慘遭打臉答應酒測，結果測出超過每公升0.25毫克標準值，當場被上銬送辦。
三民一警分局哈爾濱派出所巡佐鄭少華、警員吳宜蓁，前天凌晨3時許，巡邏發現34歲卓姓男子，騎機車逆向騎上三民區博愛一路的人行道，遂上前盤查。
警方靠近卓男，見他臉色泛紅，身上飄散濃濃酒味，研判他酒駕，告知卓要對他酒測，卓坦承有喝酒，但辯稱沒騎機車，只用牽的；警方當場打臉，告知親眼目睹他騎車逆向行駛，還可調閱監視器佐證。
卓男聽到警方嚴詞警告後，乖乖接受酒測，結果酒測值超過每公升0.25毫克標準值。卓當下坦承，凌晨2時許下班後，喝了2瓶啤酒，才大膽騎車回家，因距離住處只剩一條街，逆向比較快，才騎上人行道，沒想到卻遇到警方被查獲酒駕；警詢後，依公共危險罪嫌將他送辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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