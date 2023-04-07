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高端案士檢偵結起訴2人 總座好友、當沖大戶移轉北檢接手辦

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

士林地檢署今天偵結高端炒股、內線交易案，起訴衛福部食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧、施庭芳夫婦，士檢另將涉嫌內線交易的高端副董事長兼總經理陳燦堅好友王信雄，以及涉嫌操縱股價的股市當沖界大戶「凱基松山哥」廖學邦移轉管轄至台北地檢署偵辦，北檢已證實在上月底、連續假期前已收案，全案正依法偵辦中。

據了解，士檢經比對高端研發新冠肺炎疫苗歷程，就利多、利空等重大消息明確後、公開前的股票交易情形，主動清查高端、基亞、丘以思等公司的員工、親友及疫苗審查專家委員等周遭人士，除發現劉滄梧夫婦涉嫌洩密及內線交易外，進而查出王、廖兩人犯行。

其中，王男疑似透過陳燦堅得知，2020年10、11月間高端與馬來西亞間一起合作案，並在此重大訊息曝光前大舉買股行內線交易。另外，前年在網路上被譽為「當沖神人」的廖男，曾在航運股陽明飆漲時一口氣下單487張，一天成交金額高達40億元，月平均下單量達500億元，此次也遭檢方懷疑利用高端股價飆漲時大量進出，涉嫌操縱高端股價一併遭到偵辦。

高端副董兼總經理陳燦堅好友王信雄，因涉嫌高端內線交易遭檢方另案偵辦。記者林俊良/攝影
高端副董兼總經理陳燦堅好友王信雄，因涉嫌高端內線交易遭檢方另案偵辦。記者林俊良/攝影

高端 內線交易 疫苗

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