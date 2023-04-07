高端案士檢偵結起訴2人 總座好友、當沖大戶移轉北檢接手辦
士林地檢署今天偵結高端炒股、內線交易案，起訴衛福部食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧、施庭芳夫婦，士檢另將涉嫌內線交易的高端副董事長兼總經理陳燦堅好友王信雄，以及涉嫌操縱股價的股市當沖界大戶「凱基松山哥」廖學邦移轉管轄至台北地檢署偵辦，北檢已證實在上月底、連續假期前已收案，全案正依法偵辦中。
據了解，士檢經比對高端研發新冠肺炎疫苗歷程，就利多、利空等重大消息明確後、公開前的股票交易情形，主動清查高端、基亞、丘以思等公司的員工、親友及疫苗審查專家委員等周遭人士，除發現劉滄梧夫婦涉嫌洩密及內線交易外，進而查出王、廖兩人犯行。
其中，王男疑似透過陳燦堅得知，2020年10、11月間高端與馬來西亞間一起合作案，並在此重大訊息曝光前大舉買股行內線交易。另外，前年在網路上被譽為「當沖神人」的廖男，曾在航運股陽明飆漲時一口氣下單487張，一天成交金額高達40億元，月平均下單量達500億元，此次也遭檢方懷疑利用高端股價飆漲時大量進出，涉嫌操縱高端股價一併遭到偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言