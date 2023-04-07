高端案士檢偵結起訴2人 總座好友、當沖大戶移轉北檢接手辦

士林地檢署今天偵結高端炒股、內線交易案，起訴衛福部食藥署疫苗專家審查委員會專家委員劉滄梧、施庭芳夫婦，士檢另將涉嫌內線交易的高端副董事長兼總經理陳燦堅好友王信雄，以及涉嫌操縱股價的股市當沖界大戶「凱基松山哥」廖學邦移轉管轄至台北地檢署偵辦，北檢已證實在上月底、連續假期前已收案，全案正依法偵辦中。

據了解，士檢經比對高端研發新冠肺炎疫苗歷程，就利多、利空等重大消息明確後、公開前的股票交易情形，主動清查高端、基亞、丘以思等公司的員工、親友及疫苗審查專家委員等周遭人士，除發現劉滄梧夫婦涉嫌洩密及內線交易外，進而查出王、廖兩人犯行。