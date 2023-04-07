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機車違停擔心受罰 高雄男子酒後移車幾公尺更慘

聯合報／ 記者林保光／即時報導

黃姓男子與朋友餐敘，卻因機車違規停車怕被取締，去將機車移置到停車格，僅騎機車約5公尺，不巧因沒戴安全帽，遇路過員警攔查；警方發現他渾身酒氣，要求對他酒測，他沒想到短短移車幾公尺，卻涉嫌酒駕，吃上公共危險官司。

據了解，黃姓男子（59歲）於4月5日凌晨，與朋友在高雄市小港區宏平路某燒烤店消夜，把機車停在禁止臨時停車的紅線路段，他擔心會遭取締，便騎上機車移到旁邊的機車停車格。

不巧，當黃剛騎車上路，正遇到小港警分局漢民派出所員警。員警見他沒戴安全帽，要求他停車，又聞到他身上的酒氣，對他酒測，呼氣酒測值每公升0.27毫克，立即逮捕他，查辦他公共危險罪嫌。

黃姓男子與朋友餐敘，稱喝過3瓶啤酒，只是移機車才走幾公尺而已，沒想到下場比違停還慘。小港警分局表示，不論距離遠近，只要酒後騎乘機車均屬酒駕，民眾切勿心存僥倖，貪圖一時方便而酒後駕車。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黃姓男子酒後騎上機車移車幾公尺，遇警方酒測，下場比違規停車更慘。記者林保光／翻攝
黃姓男子酒後騎上機車移車幾公尺，遇警方酒測，下場比違規停車更慘。記者林保光／翻攝

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