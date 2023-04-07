台版柬埔寨案遭棄屍案 檢方起訴斥泯滅人性首度「求處死刑」

台中新社第七公墓去年底驚傳遭棄屍，檢警追查發現又是起「台版柬埔寨案」，柯姓男子等16人為首的詐團吸收人頭帳戶，林姓被害人反抗慘遭活活打死，檢方統計該團詐得8400萬元、至少15人受害，檢方依殺人等罪嫌起訴，痛斥其泯滅人性，首度在國民法官案中求處死刑，本件已是台中第5件國民法官案。

台中地檢署指出，去年12月8日新社區第七公墓發現1具不明屍體，經指派重大刑案專組檢察官陳宜君、楊順淑共同協辦，指揮警方追查發現是劉姓男子等6人所為，循線再逮捕3名共犯，10日將9人向法院聲押獲准，後繼續追查其餘7名共犯，一共16人全部收押。

檢警查出，全案是柯姓男子主導，其等16人自2022年9月間加入由「藍道」、「團塊塊公主」、「公爵」等人發起的犯罪組織，與境外機房合作在台成立「水房（處理詐得金流）」、「車隊（管理人頭帳戶提供者）」，並透過臉書、LINE發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶訊息。

民眾受騙主動聯繫後提供帳戶，詐團就會再交予境外機房收取詐款，並會以拘禁、痛毆方式控管人頭帳戶提供者（俗稱強控），檢警查出被害人至少15人，詐團得手逾8400萬元，成員會以電擊棒、球棒、橡膠槌、鎮暴槍施暴並強盜財物，甚至會1名女性被害人強制猥褻。

檢警指出，其中林姓被害人因掙扎反抗，就慘遭詐團成員鄭姓男子等人用手銬、棍棒敲擊頭部，活活打死後再丟棄在公墓。

檢方說，柯男等16人涉嫌組織、洗錢、棄屍、加重猥褻及強盜等罪嫌，依通常程序起訴，另鄭男等4人涉犯殺人罪嫌，則依國民法官法起訴，全案今移審，偵查、公訴檢察官將蒞庭強烈建議法官續押。