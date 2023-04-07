不避諱與富商翁茂鍾交際 前法官蘇義洲為這原因判「免議」

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，輿論撻伐，包括最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地方法院前法官蘇義洲等人都遭監察院彈劾。職務法庭今就蘇義洲部分宣判，蘇3項違失行為因超過10年追懲期間，因此免議，另2項因無足夠證據而不付懲戒。

監察院指出，蘇義洲承審翁茂鍾牽涉的「吳仙富（佳和集團財務副總）案」，迅速判處吳仙富2年徒刑、緩刑3年，並沒收怡華公司用以擔保百利銀行承做衍生性金融商品交易的美金1000萬元本票，該案因檢察官及被告均未上訴而定讞，對翁茂鍾後續與百利銀行爭訟確認本票債權不存在的民事訴訟，具重大影響。

監院表示，「吳仙富案」審結後，蘇義洲竟於1999年9月18日透過法官曾平杉聯繫翁茂鍾，向翁請託親戚租屋之事。另外，2007年8月7日翁茂鍾因炒作應華公司股票遭羈押（同年9月5日交保），經媒體大幅報導，蘇身為法官，卻在該案第一審甫宣判、2008年7月9日與翁再次會面，且自2008年6月8日至2010年9月22日收受翁茂鍾以佳和集團名義致贈的襯衫5次，嚴重傷害司法公信力及法官公正形象，違失重大。

職務法庭今表示，從蘇義洲被控的違失事實來看，共有5項，但其中有2項合議庭認為不構成。職務法庭指出，2009年9月18日蘇義洲和翁茂鍾在窈窕淑女餐廳會面，並請對方幫親戚租房子，等於是法官請託商人處理租賃，有失法官公正廉明形象。

再者，2008年7月9日蘇、翁在牛仔餐廳聚會，而吃飯前不久，翁才因應華炒股案遭判刑8年，蘇毫不避諱與之見面，未謹言慎行。第3項違失則是蘇前後收受5次襯衫，讓民眾對法官廉政形象失去信心。

至於不付懲戒部分，則包括審理「吳先富」案、在春夏秋冬餐廳聚餐。聚餐部分，蘇義洲否認參與，也無其他證據可佐；吳仙富案因審理時間與其他案件相去不遠，加上吳仙富自首，自白與事實相符，且檢察官、公設辯護人、吳仙富都無上訴，職務法庭認為此涉審判核心，不能證明有違失。