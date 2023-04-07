假正妹扮雲南茶商 高雄伯暈船險砸34萬買普洱茶餅　

高雄陳姓男子在臉書見投資普洱茶餅訊息，和對方聯繫加Line後，有著美女頭像的女子自稱是中國大陸雲南茶商，遊說陳投資茶餅可致富，陳信以為真，到銀行匯款34萬元，行員發現對方帳戶被警示報警，警方戳破假正妹詐騙伎倆，陳才打消匯款。

三民二警分局覺民派出所警員呂宗育、曾博炫，昨天下午3時許，擔服巡邏勤務，接獲覺民路一家銀行通報，指稱疑似有民眾遭詐騙，欲匯款34萬元，於是趕往現場處理。

警方進入銀行，詢問65歲陳姓男子匯款原因，陳敘述在臉書看到收購、藤資普洱茶餅的訊息，對方自稱是大陸雲南茶商，誆稱自家出產的茶餅物美價廉，且低於市場行情，於是和對方互加好友聯繫。

陳指出，對方後來遊說他砸34萬買下茶餅，可迅速獲利，警方查看陳和對方對話記錄，發現Line大頭貼是一名長髮正妹的頭像，直接告訴陳這是詐騙，「水姑娘」都不是本人，行員也在旁告知，匯款端的帳戶已被列為警示，陳才恍然大悟，落入詐騙陷阱。