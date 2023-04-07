雲林縣前議員顏旭懋變身毒梟走私上億毒品 一審判無期徒刑

雲林縣前議員顏旭懋涉嫌擔任跨國販毒集團金主，去年與數十人共謀以漁船走私約800公斤安毒，獲利高達3億多元，不料同夥在搬運過程不慎掉落裝毒布袋，全案曝光遭檢方起訴，屏東地方法院今一審依違反毒品危害防制條例，判他無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

起訴書指出，顏旭懋於去年2至4月期間，多次與黃姓、莊姓等4名同夥多次商討販毒計畫，顏男作為金主先行提供1700萬元作為出港運毒前置費用，待「祥湧6號」船東陳耀華和負責駕船的船長莊啟義收到款項後，於屏東縣東港鎮鹽埔漁港出航行駛至距離東沙島東南方約90浬處，向不明船隻接駁總重約800公斤的二級毒品甲基安非他命後返台，同年5月申報進港，顏男及其他同夥約在屏東市內某汽車旅館討論出貨事宜。

檢方表示，該販毒集團分工縝密，成員分3次駕車至漁船旁將裝有安毒的麻布袋共38袋分批載走，未料去年5月11日上午9點半左右繼續接駁時，因安檢人員盤查不慎掉落一袋倉皇逃逸，全案因此曝光。經查，已有596公斤流入市面，預計可供149萬多人施用，顏男約可獲利3億7500萬多元，嚴重危害社會、獲利甚巨，建請法院量處無期徒刑，併科1500萬元罰金。