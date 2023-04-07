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高端股價飆涉內線交易 食藥署審查委員夫妻被起訴

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高端股價飆涉內線交易 食藥署審查委員夫妻被起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

前年高端疫苗遭質疑炒股，其母公司基亞爆內線交易，士林檢調去年底搜索、約談基亞時任董事長張世忠等18人，士林地檢署今天偵結，起訴依洩密罪嫌起訴食藥署審查委員劉滄梧，劉的妻子施庭芳則涉及內線交易，至於其他15人被控內線交易則不起訴。


【中央社／台北7日電】

士林地檢署表示，偵辦基亞生物科技及子公司高端疫苗股票涉嫌內線交易、非常規交易及財報不實等案。今天依違反證券交易法等罪起訴施姓被告、劉姓被告等人。

士檢指出，施姓被告與劉姓被告為夫妻，劉姓被告為食藥署疫苗專家審查委員會的專家委員，於民國110年7月18日得知高端疫苗緊急使用授權，並將相關重大訊息洩漏給施姓被告，涉犯洩密罪、內線交易罪，均依法提起公訴。

另外，包含基亞董事長張世忠在內等14人，並無證據證明利用職務等以獲悉相關重大消息，而在消息未公開前買賣高端公司股票，因此處分不起訴。

去年檢調約談包括高端母公司基亞生技董事長張世忠（圖）等10餘名相關人士。聯合報系資料照片
去年檢調約談包括高端母公司基亞生技董事長張世忠（圖）等10餘名相關人士。聯合報系資料照片
高端及基亞公司涉嫌內線交易案，去年市調處移送基亞前財務長歐朝銓至士林地檢署進行複訊。本報資料照
高端及基亞公司涉嫌內線交易案，去年市調處移送基亞前財務長歐朝銓至士林地檢署進行複訊。本報資料照

內線交易 高端疫苗 食藥署

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