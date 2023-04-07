搶護照還PO裸照逼復合 女同志沒能挽回感情還遭伴侶告

印尼籍巴姓女子（音譯）與女友出遊，卻被提分手，巴女因無法接受，搶走對方護照，還拿昔日拍攝私密照與影片脅迫對方複合。但女友不為所動，眼看無法挽回感情，巴女就把對方裸照上傳臉書，事後挨告，被法院依法判刑。

判決指出，巴女與女友交往期間，曾拍攝裸體私密影片，卻在去年7月23日到台中出遊時，因對方提出分手，巴心生不滿，不僅搶走護照，還揚言「不複合，就要公開裸照」。

眼看伴侶不理會威脅，巴女氣不過，便擷取對方私密照PO上臉書IG等社群網站，還把閱覽權限設為公開；事後女友發現私密照被流傳，報警並提告。

警方依據臉書貼文、通訊軟體對話截圖等證物，佐證巴女犯行；警詢及偵訊時，她也都坦承犯行，被檢方依妨害自由等罪起訴。