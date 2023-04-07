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內藏大秘寶...台東營建業者疑假租地真埋廢棄物 地主傻眼

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市區一處私人水利用地，地主去年承租給營造業者，未料，業者疑偷埋廢棄建材被人檢舉，地主擔心後續無法耕作，今請業者開挖還地，果真挖到大批廢建材，地主傻眼。環保局及保七總隊蒐證後，將業者帶回詢問。環保局表示，業者恐面臨刑責及高額罰金。

怪手在現場土地裡挖出營建廢棄物，多為水泥磚塊、太空包、木製建材等逾10公噸。記者尤聰光／攝影
怪手在現場土地裡挖出營建廢棄物，多為水泥磚塊、太空包、木製建材等逾10公噸。記者尤聰光／攝影

環保局表示，目前已挖出逾10公噸的營建廢棄物，還在持續挖出，廢棄物中多為水泥磚塊、太空包、木製建材等，水利用地是環境敏感地區不可棄置廢棄物，依廢棄物清理法最高裁罰處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。

這處私人水利用地位於市區太平溪旁，陽姓地主2021年租借給一家營造業者，未料，近期附近居民向地主反映其土地常有貨車及怪手進出，一開始地主認為業者放機具材料是很正常，但隨著租約將到，調空照圖時，才發現有問題，要求業者開挖還地。

「如果沒挖的話，都不知道地裡埋什麼？」陽姓地主說，當初業者承租177坪土地時，只說要在土地上放置營建材料，合約裡也沒有說要放置營建廢棄物，更別說是開挖埋起來，沒想到業者違約就算了，還真的埋廢棄物，自己有被騙了，好在鄰居發現後通知。

議員林參天表示，要不是里長告知他，營建業者以為把廢棄物清出還地就沒事了，這是很沒良心的行為，更不允許土地被違法糟蹋，所以他要求環保局到場蒐證，一開挖就真相大白了。

營建業者解釋，當初會埋這些水泥磚塊，主要是用來填平土地低漥處，因為遇到下雨低處就會積水，不僅影響堆放的建材，機具進出也易陷入泥濘中，地主認為這樣不妥，他們也配合馬上清除埋設的廢棄建材，現在也會配合環保局及保七總隊的調查，該怎麼辦就怎麼辦。

台東市區一處私人水利用地，地主去年承租給營造業者，未料，業者疑偷埋廢棄建材被人檢舉，地主擔心後續無法耕作，今請業者開挖還地，果真挖到大批廢建材，地主傻眼。環保局及保七總隊獲報到場蒐證。記者尤聰光／攝影
台東市區一處私人水利用地，地主去年承租給營造業者，未料，業者疑偷埋廢棄建材被人檢舉，地主擔心後續無法耕作，今請業者開挖還地，果真挖到大批廢建材，地主傻眼。環保局及保七總隊獲報到場蒐證。記者尤聰光／攝影

廢棄物

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