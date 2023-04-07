不滿酒駕被抓…台南醉漢持雙菜刀闖派出所襲警 中6槍未死判7年

45歲吳姓男子去年8月26日下午3時許酒後持雙刀攻擊學甲警分局宅港派出所值班警員，警員李峻安連開13槍，吳中6槍送醫無生命危險，他辯稱，當下在派出所內發生的事情，他都沒有印象，經鑑定認他酗酒成癮，但當下辨識能力無減損，台南地院認他犯殺人未遂判7年徒刑。

吳姓男子去年8月26日下午酒後持雙刀攻擊學甲警分局宅港派出所值班警員，身中6槍送醫無生命危險，台南地院認他犯殺人未遂罪判7年。圖／讀者提供

檢警調查，去年8月22日才發生殺警奪槍案，同年月26日上午，吳騎機車搭載友人前往邱姓友人學甲住宅內飲酒，吳曾因酒駕被查獲，酒後對警方不滿，下午2時58分徒步前往宅港派出所，詢問值班的警員李峻安可否進入派出所休息，李不以為意，讓他進入所內休息。

同日下午3時許，吳向警員表示要出去拿一下東西，返回邱住宅廚房，拿取菜刀2把藏放在短褲後方，並以上衣遮掩，隨後返回派出所內，下午3時6分許趁李低頭辦公未注意之際，繞至李座位後方，取出預藏菜刀2把，朝李的頭、頸部位揮砍。

所幸，李眼角餘光發現對方朝自己後方走來，迅速轉身大聲喝斥，徒手握住吳持刀的雙手，起身奮力將吳推往派出所後方廚房，並以右腳踢其肚子，再乘隙轉身跑出派出所外，才未遭吳砍傷。

未料，吳仍對李恫稱：「今天…你又拚不贏我」、「你不贏我…」、「現在是安奈?要跑去哪？你要跑去哪？跑去哪？」並雙手握著菜刀繼續追往派出所外。李基於正當防衛，取出配槍瞄準吳，並以口頭警告，但吳仍不為所動，手握2把菜刀朝李逼近，李開槍示警。

吳仍步步進逼，李只好朝其下肢射擊數發，並擊中其腿部。李退至馬路上，吳中槍後仍不顧自身槍傷，繼續持菜刀朝李逼近，李再朝吳的腿部及右手射擊數發，打中吳的腿骨後倒地。李立即上前踢走其菜刀，將吳逮捕。

吳辯稱，他沒有殺人的意思，案發當下在派出所內發生的事情，他都沒有印象。律師說，吳當天喝了至少半瓶以上的米酒，案發當時吳是處在酒醉的狀態，很多事都沒有記憶，也不知道為什麼要跑去派出所，只記得自己在派出所有拿刀出來，但對於拿菜刀攻擊李的部分完全沒有印象，也不知道為什麼要拿刀出來，吳沒有要殺害或傷害李的意思

吳經送鑑定當時的精神狀態，認他長期飲酒，雖有酒精使用障礙症，有酗酒成癮問題，惟行為時未達足以影響判斷力或衝動控制能力的酒精中毒狀態。

合議庭審酌，吳與警員素不相識，竟僅因曾違犯酒後駕車公共危險案件遭警方查獲即對警方心生不滿，持預藏的菜刀前往宅港派出所，欲砍殺案發當時正好在所內值班而與他毫無過節的警員，幸經警員及時攔阻、防衛始未造成死亡的結果，犯罪動機、手段均屬可議、犯罪所生危害不輕。

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