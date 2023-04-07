台大畢逆子殺母判13年 想交保和哥哥「談和解」

台大畢業的王姓男子與母親共持家族經營的船務報關公司股份，2021年7月因不滿母親遲遲不給賣股錢，縱火嗆醒在房間的母親後爭吵，他拿空氣清淨機猛砸母親頭部，再掐死。一審依殺害直系血親尊親屬罪判王無期徒刑，台灣高等法院上月改判13年徒刑；因羈押期將屆，高院6日開延押庭，王希望交保以方便和胞兄「談和解」，檢方反對。

許婦為基隆一家報關行負責人，開設報關行40多年，她與王姓二兒子同住。前年7月9日凌晨3點多，王在4樓母親臥房外以蠟燭燒毛毯，逼母親出來。許婦被濃煙嗆醒，雙方爭吵，王持客廳的空氣清淨機重砸母親的頭，她倒地。許婦因頭部重創而死亡，翌日員工到報關行上班，沒看到老闆娘開門才發現憾事。

基隆地方法院發現王與母親共同持有公司股份，王有3300股，許婦持有1700股，王把持有的部分股票以330萬元價格賣給母親，因不滿母親遲不給他錢，曾多次爭執、吵架。王長期有施用安非他命惡習，妄想手機「被入侵」、住家遭監聽，許婦多會遷就兒子，還告誡不要再吸毒品；基院批王不感念母親的照顧，弒母罔顧人倫。

一審認為王凶殘也無悔意，考量他有被害妄想，精神鑑定建議應施以精神治療，非完全泯滅人性，判處無期徒刑。檢方和王都上訴，高院審理時，王承認犯行求輕判。

家屬雖決定不再要求加重刑度，但仍要王負起責任。檢察官認為王吸安導致精神不健全，用電器砸死母親，他記憶猶新，有辨識能力。高院認為王二審時認罪，一審既認定他犯刑法殺害直系血親尊親屬罪，應加重其刑至二分之一，量刑時又以他與被害人是母子關係而重判，重複評價，王上訴有理。

高院認為王和母親為了公司之事齟齬已久，主觀認定母親報關業務涉及不法，案發當天吸毒後又有妄想症狀，死者在發現地毯被燒時，拿著手機錄影，王更認為有人要害他而攻擊，考量他犯後請朋友代為報警、主動打電話給警察，改判13年徒刑。