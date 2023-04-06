影／疑精神受打擊 縱火、竊盜慣犯今晨再隨機放火燒車

桃園中壢龍勇路上今凌晨4時許，2輛停放於路邊的汽車發生火燒車，所幸未有人員受傷。中壢警方調查，43歲黃姓嫌犯持棒擊破車窗後，將沾有酒精的衛生紙放入車內點燃而燒損，另3輛轎車遭敲破車窗毀損且車內手機、項鍊等財物遭竊，損失共約45萬元。警方發現黃嫌為慣犯，警詢後依竊盜、毀損、公共危險等罪嫌向桃園地檢署報請核發拘票，建請羈押。

今上午4時許，有民眾發現位在龍勇路上的汽車起火，緊急向消防及警方報案，消防第二大隊表示，1輛汽車全面燃燒，另1輛則是內裝毀損，共派出3輛消防車佈水線灌救，火勢於半小時內全面撲滅。

中壢警表示，現場清查確認，其中2輛自小客車是遭犯嫌持鐵棒擊破車窗後，將沾有酒精衛生紙放入車內點燃而燒損、另3輛自小客車遭敲破車窗毀損且車內手機、項鍊等財物遭竊。

警方立即調閱監視器鎖定黃嫌，並立刻通知黃嫌到案說明，黃嫌不願告知為何燒車，警詢後依竊盜、毀損、公共危險等罪嫌約32件向桃園地檢署報請核發拘票，建請羈押。

當地龍昌里長戎政成表示，今天上午8時巡邏得知此事，不過不確定黃嫌是否為里上住戶，但先前於龍川九街及龍福路就曾發生敲破近10輛汽車車窗的竊盜案件。

中壢警分局龍興派出所統計，龍勇路一帶自今年1月起至今，計發生有多起毀損、竊盜案，經調查均皆黃嫌所為，龍興所獲報當初就立即加強巡邏密度，然黃嫌出沒時間不定，警方鍥而不捨終於在3月間將黃嫌以現行犯逮捕，並建請桃園地檢向聲請桃園地院羈押。

據了解，黃嫌疑近期家人驟逝，深受打擊，今年初開始精神出現異常狀況，該路段多次犯案，龍興派出所偵破後，為預防犯罪，加強該路段巡邏密度，還於黃嫌可能出沒處裝設監視器，補強其他監視器拍攝不到死角。