騎車掉飲料被罰9千元 民怨「政府你會不會太扯！」

日前有民眾桃園萬壽路一段時，口袋中的寶特瓶不慎掉出被後方行車紀錄器拍下檢舉，結果遭到警方以所載貨物掉落(一般道路）之由開罰9千元。民眾在樹林人臉書怒批「政府你會不會太扯了，飲料放口袋掉出來，你給我開9千」。警方說，該位民眾已申訴，預計將撤銷此罰單。

臉書樹林人有民眾貼文表示，2月23日早上八時許騎車時，左邊口袋的罐裝寶特瓶水不慎掉落，遭後方行車紀錄器拍下向警方檢舉，警方也依所拍記錄器畫面對該民眾開罰，不料開罰金額竟高達9千元。掉個飲料就被罰9千，民眾不滿說「政府你會不會太扯了，飲料放口袋掉出來，你給我開9千」。

網友也留言表示「誇張搶得比較快、審查警員也誇張、亂丟菸蒂跟檳榔渣汁都沒罰那麼多」。桃園迴龍派出所許所長則說，已收到該民眾申訴，預計將撤銷此罰單。