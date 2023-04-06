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改裝車噪音擾民 桃園檢舉網站今年已受理逾613件

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

改裝車製造噪音妨害安寧，常造成民眾不堪其擾， 桃園市環保局除加強取締，也設置「噪音車檢舉網站」，今年1到3月已接獲613件通報。環保局表示，被檢舉車輛若逾期不到檢或經檢測不合格，最高可處3600元罰鍰，期盼透過公私協力打擊改裝噪音車輛。

環保局表示，去年共受理2741件噪音車檢舉案，其中39件為經環保局查驗合格後再度改裝排氣管案件，依法可直接告發並裁處3000元以上3萬元以下罰鍰，若逾期不到檢或經檢測不合格，依法可處1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者將按次處罰。

環保局表示，民眾若發現噪音車，可在30日內利用「噪音車檢舉網站」檢舉，檢舉時需附上檢舉人真實姓名（身分證統一編號）、聯絡電話及地址、噪音車車種、車號、發現時間、發現路段、妨害安寧事實或違規證據（包括錄音、錄影、照片、影片等）等資料，檢舉才可生效。

環保局表示，收到檢舉後環保局將查證，再通知被檢舉車輛於指定時間內至指定地點接受噪音檢驗；若被檢舉車輛已報廢停駛，或民眾檢舉的車號格式、車籍資料與監理站資料不符，或違規證據無法判定該車排氣管的噪音妨害安寧情形等，檢舉網站系統及環保局會判定為不成立案件。

環保局表示，會依據民眾陳情熱點加強執行環警監路邊攔檢及聲音照相科技執法取締勤務，遏止車輛製造噪音行為，同時呼籲民眾可利用交通部公路總局網站反映「非法改裝車輛」；也提醒車主應注意適時保養維修車輛，切勿任意改裝排氣管或拆除消音器，造成噪音擾民，以避免違規受罰。

改裝車製造噪音妨害安寧，桃園市環保局設置「噪音車檢舉網站」，今年已至少接獲613件檢舉。圖／桃園市環保局提供
改裝車製造噪音妨害安寧，桃園市環保局設置「噪音車檢舉網站」，今年已至少接獲613件檢舉。圖／桃園市環保局提供

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