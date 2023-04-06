改裝車噪音擾民 桃園檢舉網站今年已受理逾613件

改裝車製造噪音妨害安寧，常造成民眾不堪其擾， 桃園市環保局除加強取締，也設置「噪音車檢舉網站」，今年1到3月已接獲613件通報。環保局表示，被檢舉車輛若逾期不到檢或經檢測不合格，最高可處3600元罰鍰，期盼透過公私協力打擊改裝噪音車輛。

環保局表示，去年共受理2741件噪音車檢舉案，其中39件為經環保局查驗合格後再度改裝排氣管案件，依法可直接告發並裁處3000元以上3萬元以下罰鍰，若逾期不到檢或經檢測不合格，依法可處1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者將按次處罰。

環保局表示，民眾若發現噪音車，可在30日內利用「噪音車檢舉網站」檢舉，檢舉時需附上檢舉人真實姓名（身分證統一編號）、聯絡電話及地址、噪音車車種、車號、發現時間、發現路段、妨害安寧事實或違規證據（包括錄音、錄影、照片、影片等）等資料，檢舉才可生效。

環保局表示，收到檢舉後環保局將查證，再通知被檢舉車輛於指定時間內至指定地點接受噪音檢驗；若被檢舉車輛已報廢停駛，或民眾檢舉的車號格式、車籍資料與監理站資料不符，或違規證據無法判定該車排氣管的噪音妨害安寧情形等，檢舉網站系統及環保局會判定為不成立案件。