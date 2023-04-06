徐巧芯告陳吉仲涉嫌圖利 農委會：不要再炒作雞蛋議題

台北市議員徐巧芯今至北檢控告農委會主委陳吉仲，質疑農委會拿人民納稅錢買進口雞蛋，卻只發給特定通路，質疑有圖利之嫌；農委會表示，進口蛋優先供應超商、超市及量販店等通路，是為了滿足消費者平價蛋需求，並同時確保不影響雞蛋產地價格及蛋農收益。

農委會說，不要再炒作雞蛋議題，以免造成消費恐慌與影響蛋品供應秩序。

農委會表示，國內雞蛋運銷樣態，洗選蛋占約50%，供應通路包括超商、超市及量販店(約25%)、加工原料蛋(約15%)、校園食材及國軍副食(約5%)及傳統市場雜糧行及業務用(約5%)。

由於超市、超商、量販店等通路為國人購買洗選盒裝蛋的主要消費地點，農委會進行進口雞蛋調度及滿足消費者購買平價洗選盒蛋消費需求，已請國內各大超市、超商、量販店等業者提供洗選業者供貨數量與比例，以供進口雞蛋調配參考，並與其共同研討進口雞蛋上架販售及標示事宜。

農委會說，為進口雞蛋調配實務需求，邀集國內洗選業者共同研商進口雞蛋洗選作業與標示規範，並協調洗選業者依供各通路供應作業情形，按比例供應各通路需求。

農委會表示，國內洗選業者供應超市、超商、量販店等通路的洗選盒蛋交易方式與計價，均採台北市蛋商業同業公會於各大平面媒體蛋類行情報導作為議價參考，並訂有供應契約及依牌價販售。進口雞蛋透過洗選業者洗選分級包裝標示後，再供應超市、超商、量販店等通路，可讓消費者均能買得到平價洗選蛋，且不會影響雞蛋產地價格及蛋農收益。

農委會說，進口雞蛋除需符合檢疫條件外，亦須符合相關食品衛生安全檢驗規定，另進口雞蛋透過洗選業者洗選分級包裝後，並需依規定標示原產地(來源國家)，可讓消費者安心選購。

農委會表示，除了專案進口以外，農委會也已提出養禽場設施(備)升級中長期措施，藉此加速產業升級與提升產能與品質。計畫補助畜牧場登記5萬隻(不含)以下規模的傳統開放式禽舍，改建升級為非開放式或密閉水簾禽舍，並協助辦理農業貸款。另針對飼養規模5萬隻以上之養禽場，則提供專案農貸兩年免息補貼。

而為供應消費者雞蛋所需，農委會輔導蛋中雞場和蛋雞場增養和復養，112年已增加進口蛋種雞數量達30萬隻，每週可供應50萬隻蛋雛雞給蛋中雞場，今年蛋雛雞供應量預計比去(111)年多，目標達2500萬隻以上。