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台灣口罩國家隊技轉魚目混珠 負責人判關4年10月罰千萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

口罩國家隊台灣精碳劉姓負責人前年4月在未經許可產線製造口罩被查獲，檢方追出台灣全球投資顧問林姓負責人自大陸購入3部口罩製造機，與台灣精碳技術合作，私設產線牟利1800萬元，台南地院認劉、林犯詐欺等罪分處4年10月、4年2月外，兩公司各處罰金1000萬、1200萬元。

檢調調查，全球投資林姓負責人前年8月間，自大陸購入3部口罩製造機及相關原物料，並運至精碳公司永康廠，由劉提供場地，向劉及廠長學習製作口罩，並將部分產出口罩以塑膠袋包裝出售。

前年9月14日至同年10月14日，林等人將口罩機及相關原物料，搬入歸仁地下工廠。因顧客抱怨口罩裸包，如無記載醫療器材許可證字號的外盒包裝，難以販售，林明知並非精碳永康廠製造的醫用口罩，且非主管機關許可範圍內，仍以「藍色精碳公司紙盒」加以包裝，提高買家購買意願。

劉以每個15元價格，出售紙盒100至150箱給林包裝用，精碳陳姓業務總監則負責尋找買家，佯裝合法製造的醫用口罩出售。

檢方指出，歸仁地下工廠前年9月底，因遭台南市衛生局稽查，林等人決定更換地點至仁德地下工廠，林更因衛福部要求醫用口罩同年9月24日後需有「MD」鋼印，透過關係取得「MD」模具後，並在仁德地下工廠持續製造醫用口罩。

據統計，全球公司不法所得1809萬多元。檢方將全球、精碳負責人及員工共計15人起訴，建請法官將3名首謀科以重刑，以昭炯戒。

台南地院認台灣精碳劉姓負責人、陳姓業務總監、台灣全球投資顧問林姓負責人等人分處4年10月、4年2月、4年2月徒刑外，其餘13名員工分處2年至1年徒刑，均予緩刑，另台灣全球投資顧問應執行罰金1200萬元、未扣案犯罪所得1809萬多元沒收，台灣精碳應執行罰金1000萬元，可上訴。

台南地院認台灣精碳劉姓負責人、台灣全球投資顧問林姓負責人等人分處4年10月、4年2月徒刑外，兩公司各處罰金1000萬、1200萬元。圖／讀者提供
台南地院認台灣精碳劉姓負責人、台灣全球投資顧問林姓負責人等人分處4年10月、4年2月徒刑外，兩公司各處罰金1000萬、1200萬元。圖／讀者提供
台灣精碳劉姓負責人前年在未經許可產線製造口罩被查獲，檢方追出台灣全球投資顧問自大陸購入3部口罩製造機，與台灣精碳技術合作，私設產線牟利上千萬元。圖／讀者提供
台灣精碳劉姓負責人前年在未經許可產線製造口罩被查獲，檢方追出台灣全球投資顧問自大陸購入3部口罩製造機，與台灣精碳技術合作，私設產線牟利上千萬元。圖／讀者提供

口罩 台南 總監

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