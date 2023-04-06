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不滿被抓傷 桃園莽男3下摔死友人貓

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名林姓男子去年5月到侯姓女友人家玩，因遭侯女飼養的貓抓傷，心生不滿，竟狠心把貓摔死，被對方掃地出門。但是，林男不知悔改，事後又趁侯女外出之際潛入對方家中偷錢，讓對方怒不可竭提告，最後被桃園地檢署依違反動保法和竊盜罪起訴。

檢警調查，林男（26歲）不滿被侯女飼養的貓抓傷，氣憤抓起貓往牆壁用力扔，前後共扔了3次，但貓已經一命嗚呼。事後，林男為此與侯女大吵一架，也被掃地出門，但他認為是貓先抓傷他，於是又趁侯女不在家之際偷錢報復。

事後，侯女發現家中錢包莫名遺失8000元，疑遭小偷闖空門，調閱監視器確定是林男所為之後，決定告到底。

偵訊時，林男坦承不諱，供稱自己有摔貓，但不知道貓會因此死掉；檢方認定他涉犯動物保護法故意傷害動物至重要器官功能喪失罪和刑法竊盜罪，全案今天偵結起訴。

林姓男子因爲被貓抓傷，狠心將貓摔死（示意圖）。記者陳俊智/攝影
林姓男子因爲被貓抓傷，狠心將貓摔死（示意圖）。記者陳俊智/攝影

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