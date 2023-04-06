不滿被抓傷 桃園莽男3下摔死友人貓

桃園一名林姓男子去年5月到侯姓女友人家玩，因遭侯女飼養的貓抓傷，心生不滿，竟狠心把貓摔死，被對方掃地出門。但是，林男不知悔改，事後又趁侯女外出之際潛入對方家中偷錢，讓對方怒不可竭提告，最後被桃園地檢署依違反動保法和竊盜罪起訴。

檢警調查，林男（26歲）不滿被侯女飼養的貓抓傷，氣憤抓起貓往牆壁用力扔，前後共扔了3次，但貓已經一命嗚呼。事後，林男為此與侯女大吵一架，也被掃地出門，但他認為是貓先抓傷他，於是又趁侯女不在家之際偷錢報復。

事後，侯女發現家中錢包莫名遺失8000元，疑遭小偷闖空門，調閱監視器確定是林男所為之後，決定告到底。