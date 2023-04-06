高雄男遛2狗沒繫繩 女飼主護犬摔傷獲贘3萬5
高雄劉姓男子牽兩隻愛犬出外散步，卻沒用寵物繩繫好，導致兩隻狗狗追逐吳姓女子飼養的小狗，吳女也被連累摔傷，導致腳趾骨折，全身還有多處挫傷，劉男被依過失傷害判刑2月，得易科罰金，民事部分，吳女求償18萬餘元，法官則認為吳女也有4成過失，綜合後判劉男要賠償吳女3萬5286元確定。
判決指出，劉男2019年7月26日凌晨1時許，帶著兩隻愛犬出外散步，經過鼓山區南屏路、文忠路口時，兩隻沒繫繩的愛犬看到吳女牽著愛犬經過，隨即上前追跑。
吳女的小狗被嚇到後轉頭逃跑，吳為了追回小狗，因奔跑不小心摔倒，導致右腳趾骨骨折，四肢有多處擦挫傷。吳女不滿劉男沒顧好狗狗，氣得對劉男提告。
但劉男反駁，稱他的狗狗都有經過訓練，身上都有配戴特殊的合銅鈴噹，誰知道吳女聽到鈴鐺聲音後，就立刻大聲慘叫，他的狗狗受到驚嚇，才會轉頭追逐吳女，跟他的狗狗沒有關係。
法院審理時，法官當庭勘驗案發現場畫面，發現吳女原本走到騎樓，看到劉男的狗狗出現後不久，就轉身往反方向奔跑，之後被狗狗追上後摔倒，起身後才走到騎樓休息。
法官認為，劉男身為飼主，當時卻未使用鏈繩、箱籠等適當防護措施，就攜帶狗狗行走於騎樓，應負過失責任，依過失傷害罪判刑2月，得易科罰金確定。
吳女審理期間另提刑事附帶民事訴訟，包含醫藥費、精神慰撫金15萬元等，合計向劉男索賠18萬9549萬元。
民事法官審理時，法官認為吳女沒用寵物繩將自己養的小狗牽好，導致自己為追逐小狗奔跑受傷，吳女也應負4成過失責任，綜合吳女請求後，醫藥費、精神慰撫金等部分，判劉男應賠3萬5286元確定。
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