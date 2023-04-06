陳琬惠指陳啟昱農地蓋千坪豪宅未登記 質疑官官相護

民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料；質疑民進黨大動作查國民黨前立委顏寬恒豪宅，面對黨內同志卻官官相護。陳琬惠還預留伏筆，指「陳啟昱所涉及的案件會越滾越大」。

陳琬惠說，她接到吹哨者資料後，利用連假下了一趟高雄旗山查訪，發現這座豪宅佔地超過1500坪，且戒備森嚴，不僅門口有多支監視器，裡面還有很多狗吠聲，附近居民透露陳啟昱和現任夫人住在裡面。

陳琬惠在記者會上出示這座建築的空拍圖，並提出相關土地資料，指這棟豪宅位於高雄市旗山區旗甲路一段206巷168號，地號為662、663，兩筆土地都屬於農牧用地，交易時間皆為2017年11月3日，一坪1.8萬元，面積1739.75坪，總價3090萬元。

陳琬惠指出，這兩筆土地登記的名字是「陳芃銨」，她是陳啟昱前妻，原名陳美珠，662號土地交易價格為1585萬元，663號土地交易價格為1546萬元，做了兩次抵押貸款，一次是陳芃銨2017年12月12日抵押給陽信銀行貸款1800萬元，一次是陳啟昱2022年8月16日抵押給陽信銀行貸款960萬元。

陳琬惠表示，她上網到高雄市建築執照存根查詢系統搜尋，發現沒有相關的登記資料，「也就是說這筆土地上應該是沒有建物的」，接著又到農委會農地盤查系統搜尋，也查無陳啟昱農舍登記資料，「這塊土地上沒有建物登記，也沒有一般農舍登記，但事實是蓋了房子的」，可見這棟建築並未經過正式程序申請，沒有一般建物登記，也沒有農舍登記。

陳琬惠指出，陳啟昱是第十九屆民進黨中執委，台鹽前董事長、立法委員，而媒體也曾在2021年2月報導，監察院長陳菊春節期間到旗山造訪友人時，曾順道到這棟千坪房舍拜訪陳啟昱。