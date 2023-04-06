快訊

陽明交大年賺7800萬贏過台大 智慧財產權金雞母在2學院

台宏斷交後的出路？國際法學者分析這一外交新政策

想談了！傳烏軍若反攻成功 願就克里米亞問題與俄國談判

陳琬惠指陳啟昱農地蓋千坪豪宅未登記 質疑官官相護

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
陳琬惠指出，這座豪宅佔地超過一千五百坪，且戒備森嚴，不僅門口有多支監視器，裡面還有很多狗吠聲，附近居民透露陳啟昱和現任夫人住在裡面。圖／陳琬惠國會辦公室提供
陳琬惠指出，這座豪宅佔地超過一千五百坪，且戒備森嚴，不僅門口有多支監視器，裡面還有很多狗吠聲，附近居民透露陳啟昱和現任夫人住在裡面。圖／陳琬惠國會辦公室提供

民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料；質疑民進黨大動作查國民黨前立委顏寬恒豪宅，面對黨內同志卻官官相護。陳琬惠還預留伏筆，指「陳啟昱所涉及的案件會越滾越大」。

陳琬惠說，她接到吹哨者資料後，利用連假下了一趟高雄旗山查訪，發現這座豪宅佔地超過1500坪，且戒備森嚴，不僅門口有多支監視器，裡面還有很多狗吠聲，附近居民透露陳啟昱和現任夫人住在裡面。

陳琬惠在記者會上出示這座建築的空拍圖，並提出相關土地資料，指這棟豪宅位於高雄市旗山區旗甲路一段206巷168號，地號為662、663，兩筆土地都屬於農牧用地，交易時間皆為2017年11月3日，一坪1.8萬元，面積1739.75坪，總價3090萬元。

陳琬惠指出，這兩筆土地登記的名字是「陳芃銨」，她是陳啟昱前妻，原名陳美珠，662號土地交易價格為1585萬元，663號土地交易價格為1546萬元，做了兩次抵押貸款，一次是陳芃銨2017年12月12日抵押給陽信銀行貸款1800萬元，一次是陳啟昱2022年8月16日抵押給陽信銀行貸款960萬元。

陳琬惠表示，她上網到高雄市建築執照存根查詢系統搜尋，發現沒有相關的登記資料，「也就是說這筆土地上應該是沒有建物的」，接著又到農委會農地盤查系統搜尋，也查無陳啟昱農舍登記資料，「這塊土地上沒有建物登記，也沒有一般農舍登記，但事實是蓋了房子的」，可見這棟建築並未經過正式程序申請，沒有一般建物登記，也沒有農舍登記。

陳琬惠指出，陳啟昱是第十九屆民進黨中執委，台鹽前董事長、立法委員，而媒體也曾在2021年2月報導，監察院長陳菊春節期間到旗山造訪友人時，曾順道到這棟千坪房舍拜訪陳啟昱。

陳琬惠質疑是否因陳啟昱曾任高雄市副市長和黨內要職，因而官官相護，在農牧地上蓋房舍卻不用登記或被查？民進黨政府興師動眾查顏寬恒豪宅，「那麼陳啟昱涉及違法的房舍，是否也以相同力度立刻啟動調查？」呼籲相關單位展開調查。

陳琬惠在記者會上出示相關土地資料，指這棟豪宅位於高雄市旗山區旗甲路一段206巷168號，地號為662、663，兩筆土地都屬於農牧用地，交易時間皆為2017年11月3日，一坪1.8萬元，面積1739.75坪，總價3090萬元。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
陳琬惠在記者會上出示相關土地資料，指這棟豪宅位於高雄市旗山區旗甲路一段206巷168號，地號為662、663，兩筆土地都屬於農牧用地，交易時間皆為2017年11月3日，一坪1.8萬元，面積1739.75坪，總價3090萬元。 圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料，質疑官官相護。圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料，質疑官官相護。圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料，質疑官官相護。圖／陳琬惠國會辦公室提供
民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料，質疑官官相護。圖／陳琬惠國會辦公室提供

農舍

延伸閱讀

顏寬恒千萬交保惹議 吳子嘉斷言「政治迫害」反給他轉機

顏寬恒控千萬交保金不符比例原則 綠議員：轉移焦點、不如說清楚

顏寬恒再戰中二選區！有父親與選民期待 還有「王爺」叮嚀

【即時短評】台南議長賄選案保金百萬 顏寬恒天價引聯想

相關新聞

陳琬惠指陳啟昱農地蓋千坪豪宅未登記 質疑官官相護

民眾黨立委陳琬惠今天舉行記者會，指台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統...

台中女大生失聯出境 網友酸「民進黨德政」律師：已成年

靜宜大學林姓女大生在上月底失聯，今天邁入第9天，警方掌握，林女搭機前往英國，途中在泰國轉機時已下機，新聞披露後，有網友酸...

交屋發現部分公設消失 住戶告建商「廣告不實」敗訴

陳姓男子等多名住戶入主高雄市七賢路某知名建案，交屋後卻發現建商沒按廣告設置休憩亭、戶外用餐區，怒告建商求償3萬元，並要求...

警察拿「擦擦筆」造假貪警光山莊320萬元 認罪還錢獲緩刑免入獄！

南投縣信義警分局警備隊警員莊秋益利用「擦擦筆」偽造旅客住宿紀錄、找朋友當人頭等，侵占東埔警光山莊清潔維護費、臨時清潔工薪...

趁連假呼朋引伴聚賭 開張第二天遭南警破獲 8人法辦

69歲黃姓男子在台南市康樂街某大廈4樓租屋處，涉嫌經營麻將賭博，警方獲報昨天前往取締，莊姓女賭客 因害怕為警查獲遭家人責...

凍未條！台南公車上偷摸女乘客 男子再犯這次判3月

57歲江姓男子今年1月30日上午9時55分搭乘台南公車時，趁鄰座女子不備之際，伸手偷摸其大腿根部接近臀部部位，女方當場大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦