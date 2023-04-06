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台中女大生失聯出境 網友酸「民進黨德政」律師：已成年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

靜宜大學林姓女大生在上月底失聯，今天邁入第9天，警方掌握，林女搭機前往英國，途中在泰國轉機時已下機，新聞披露後，有網友酸是「民進黨實行的好政策」，因民法今年起，18歲就屬有完全行為能力者，無需父母監護，有律師表示，購買機票屬民事契約，滿18歲無需法定代理人承認。

民法在今年1月1日開始，下修完全行為能力的年齡至18歲，而台中市失聯的林姓女大生已年滿20歲，不論是在民、刑法，都屬於完全行為能力者，林女在上月底失聯，今天警方掌握，林女已在上月底時，搭機前往英國倫敦，但途中已在泰國曼谷轉機入境。

有網友在聯合報粉團留言，「可能要恭喜抿盡黨（民進黨）第一年實行的好政策」，該名網友表示，今年1月1日民法修正上路，年滿18歲自行負責刑、民法責任，父母監護權消滅，導致滿18歲至未滿21歲年輕人出境，不需要特別注意，才造成容易出境。

律師顏偉哲表示，購買機票屬於民事的簽訂契約，在舊法時期，若未年滿20歲，則屬於民法「限制行為能力者」，如果要與旅行社購買自由行程、機票等，原則上需要父母或法定代理人的事前允許或事後承認，如果有獲得同意，則航空公司、旅行社不能因為年齡而拒絕。

顏偉哲說，不過今年起，民法的完全行為能力者已下修到18歲，若以此案的林姓女大生的狀況，林女向旅行社、航空公司購買機票，的確無需父母同意，也不會造成林女與旅行社、航空公司簽訂的契約無效。

台中市林姓女大生在上月底失聯，警方查出林女已搭機出國，在泰國入境，有網友認為與民法下修成年年齡有關。圖／摘自聯合報臉書
台中市林姓女大生在上月底失聯，警方查出林女已搭機出國，在泰國入境，有網友認為與民法下修成年年齡有關。圖／摘自聯合報臉書
台中市林姓女大生在上月底失聯，警方查出林女已搭機出國，在泰國入境，林女在失聯前在大學周邊道路被監視器拍到。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓女大生在上月底失聯，警方查出林女已搭機出國，在泰國入境，林女在失聯前在大學周邊道路被監視器拍到。記者陳宏睿／翻攝

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