台中女大生失聯出境 網友酸「民進黨德政」律師：已成年

靜宜大學林姓女大生在上月底失聯，今天邁入第9天，警方掌握，林女搭機前往英國，途中在泰國轉機時已下機，新聞披露後，有網友酸是「民進黨實行的好政策」，因民法今年起，18歲就屬有完全行為能力者，無需父母監護，有律師表示，購買機票屬民事契約，滿18歲無需法定代理人承認。

民法在今年1月1日開始，下修完全行為能力的年齡至18歲，而台中市失聯的林姓女大生已年滿20歲，不論是在民、刑法，都屬於完全行為能力者，林女在上月底失聯，今天警方掌握，林女已在上月底時，搭機前往英國倫敦，但途中已在泰國曼谷轉機入境。

有網友在聯合報粉團留言，「可能要恭喜抿盡黨（民進黨）第一年實行的好政策」，該名網友表示，今年1月1日民法修正上路，年滿18歲自行負責刑、民法責任，父母監護權消滅，導致滿18歲至未滿21歲年輕人出境，不需要特別注意，才造成容易出境。

律師顏偉哲表示，購買機票屬於民事的簽訂契約，在舊法時期，若未年滿20歲，則屬於民法「限制行為能力者」，如果要與旅行社購買自由行程、機票等，原則上需要父母或法定代理人的事前允許或事後承認，如果有獲得同意，則航空公司、旅行社不能因為年齡而拒絕。