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警察拿「擦擦筆」造假貪警光山莊320萬元 認罪還錢獲緩刑免入獄！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

南投縣信義警分局警備隊警員莊秋益利用「擦擦筆」偽造旅客住宿紀錄、找朋友當人頭等，侵占東埔警光山莊清潔維護費、臨時清潔工薪資等共320萬餘元，案件爆發後他認罪、繳回犯罪所得，最高法院依侵占公有財物、利用職務機會詐欺取財等罪，判刑2年並宣告緩刑5年定讞，須支付公庫20萬元、參加法治教育。

莊秋益2005年開始擔任東埔警光山莊管理員，負責山莊的營運管理、維護修繕、報銷收支經費報銷等業務；他2011年4月1日至2020年5月16日逐日將應繳回的清潔維護費侵占入己，並利用「擦擦筆」製作不實住宿休息登記簿、山莊清潔維護費收入月報表等文件，多次侵占公有財物，共187萬2700元。

他20166月30日至2020年4月30日以曹姓女友人作為人頭，填載假的工作日期、進出時間、工作項目，製作不實的臨時清潔工工作文書，曹逐級陳報信義分局、南投縣政府警察局，多次詐領清潔工薪資共86萬7650元。

莊秋益2016年11月30日至2020年4月30日，每月製作不實的山莊溫泉頭清理維修工作項目表、領據、臨時人員工作項目簽到表等，詐得46萬1928元。

莊偵審期間均坦承犯行，一審審酌他從警近40年，卻沒有廉潔自持、奉公守法，犯下侵占公務、利用職務詐取財物等犯行，時間長達數年之久，金額破百萬元，侵害國家法益，犯行沒有情堪憫恕之處，依法判判刑6年、褫奪公權3年。

案件上訴，台中高分院二審認為莊秋益坦承犯行，且陸續繳回全部犯罪所得，又每次犯罪所得在5萬元以下，符合減刑規定，考量莊一人獨力維持東埔警光山莊營運，代墊山莊應支付的部分款項，且他沒有前科，改判2年徒刑，並宣告緩刑5年，期間交付保護管束，且應向公庫支付20萬元，接受5場次法治教育，並褫奪公權2年；最高法院駁回上訴，全案定讞。

警察示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片
警察示意圖。圖與本案無關。圖／聯合報系資料照片

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