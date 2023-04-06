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交屋發現部分公設消失 住戶告建商「廣告不實」敗訴
陳姓男子等多名住戶入主高雄市七賢路某知名建案，交屋後卻發現建商沒按廣告設置休憩亭、戶外用餐區，怒告建商求償3萬元，並要求建商在完成公設前，每年都要賠償1萬元，建商反駁稱休憩亭是管委會不同意施工，法官認為依規定確實要管委會同意，判住戶敗訴。
判決指出，2018年間，建商在七賢路推出高樓建案，總住戶超過300戶，每坪開價20多萬元，2019年間陸續交屋，但有7名住戶發現建商當時廣告文案中，有答應會在頂樓供社區增設「家庭劇院、休憩亭、戶外用餐區、KTV包廂」等項目。
結果交屋後建商卻沒照廣告內容施工，認為建商廣告不時，提告要求建商賠償3萬元，且要增加休憩亭、戶外用餐區等設施，若未完工，每年1月建商還要賠給7名住戶各1萬元，直到完工為止。
高雄地院審理時，建商反駁，稱交屋後依據與住戶簽下的個別磋商條款及特約條款，已在公設區設立休閒涼椅、餐桌（椅）等物品放置於休憩區。
建商還稱，涼亭休憩區是公設點交後的回饋項目，施作地點是頂樓屋突，因此需要經大樓管委會同意才能施工，是管委會不同意，才沒有施作休憩涼亭。
法官認為，依據雙方簽訂的特約條款，建商已在原建照核准的頂樓屋突改建為KTV室，且大樓管委會和建商間簽下的施工協議書中，管委會僅同意增設人行道，其餘設施並未同意。
另外，建商與住戶個別磋商後，同意以契約書面約定為準，兩邊既然已經變更廣告內容約定，且建商已完成KTV室等設施，應無廣告不實情況，判建商免賠。可上訴。
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