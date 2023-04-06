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趁連假呼朋引伴聚賭 開張第二天遭南警破獲 8人法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

69歲黃姓男子在台南市康樂街某大廈4樓租屋處，涉嫌經營麻將賭博，警方獲報昨天前往取締，莊姓女賭客 因害怕為警查獲遭家人責罵，跑到陽台躲在曬棉被裡，仍被警員發現。警詢後黃依賭博罪嫌法辦；另莊等7名賭客依社會秩序維護法裁罰。

台南市警二分局海安派出所員警，昨天中午11點多獲報，康樂街某大廈有人聚賭，員警到現場逐層勘察，並於4樓一走出電梯即聽到通道傳來陣陣搓洗牌聲，循聲查看果然發現多人在4樓某民宅內聚賭。

警員蒐證後按鈴，負責人黃姓男子(69歲)即乖乖配合開門，黃以麻將為賭具，每底300元、每台50元非法聚集7人分兩桌來打麻將抽頭營利，每四圈抽取400元抽頭金營利。現場查扣賭具麻將2副、桌面賭資5200元，並將黃姓負責人及莊姓賭客等7人帶回調查。

據了解，黃原想利用清明連續假期來以麻將聚眾賭博抽頭賺錢，不料聚賭第2天即遭派出所社區友善通報網報案反映，昨天上午10點多剛開張營業即遭員警破獲。

另員警進入賭場時，莊姓女賭客 (65歲)因怕為警查獲遭家人責罵，而急忙跑至陽台躲在棉被中，但因地處4樓無處可逃，最後被員警發現帶回調查。

台南市警二分局查獲麻將賭場，將負責人和賭客共8人帶回法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局查獲麻將賭場，將負責人和賭客共8人帶回法辦。記者黃宣翰／翻攝
莊姓女賭客因害怕為警查獲遭家人責罵，跑到陽台躲在曬棉被裡，仍被警員發現法辦。記者黃宣翰／翻攝　
莊姓女賭客因害怕為警查獲遭家人責罵，跑到陽台躲在曬棉被裡，仍被警員發現法辦。記者黃宣翰／翻攝　

麻將 賭博 台南

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