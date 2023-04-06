凍未條！台南公車上偷摸女乘客 男子再犯這次判3月
57歲江姓男子今年1月30日上午9時55分搭乘台南公車時，趁鄰座女子不備之際，伸手偷摸其大腿根部接近臀部部位，女方當場大叫「有色狼」，在其他乘客及司機協助下，報警處理，而江男曾因類似案件被判2月徒刑，台南地院認他犯性騷擾罪且為累犯而判處3月徒刑。
台南地院認為，江男所碰觸女方的部位，並非他人所得任意碰觸，如未經本人同意而由他人刻意觸摸，足以引起本人嫌惡且有遭受強烈冒犯的感受，在客觀上屬偷襲式、短暫性、具有性暗示、足使告訴人感受到不舒服的不當觸摸，應屬性騷擾行為無訛。且因江男刻意觸摸的行為，有性騷擾的意圖甚明。
台南地院指出，江男前因違反性騷擾防治法罪嫌案件，經本院判處有期徒刑2月確定，入監後又易科罰金，2019年6月間執行完畢出監，且犯罪手段均是在公車上對他人為不法碰觸，罪質、手段均相同，顯見他並未因前案而記取教訓，且為累犯，依法加重其刑。
台南地院審酌，江男為滿足一己慾念，在乘坐公車時，竟趁女方未注意之際碰觸其大腿根部靠近臀部部位，顯然欠缺尊重他人身體自主權的觀念，造成告訴人心理受有不良影響，且對社會治安產生不良危害。而江男雖於偵查中坦承犯行，但未能獲得女方原諒，兼衡其犯罪動機、目的、手段、情節等情狀，認他犯性騷擾罪處3月徒刑，可上訴。
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